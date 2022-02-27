Ramazan Kadirov kimdir? Ramazan Kadirov nereli kaç yaşında? Ramazan Kadirov hayatı

Kuklası olduğu Putin’in gözüne girmek için Ramazan Kadirov, Ukrayna'ya asker gönderdi. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Kadirov’a bağlı bir bölük askerin tamamen yok edildiği belirtildi. Peki Ramazan Kadirov kimdir, nereli kaç yaşında?

Ramazan Kadirov kimdir?

Ramazan Kadirov, Çeçenistan'ın bombalı saldırıda öldürülen ilk Cumhurbaşkanı Ahmet Kadirov'un oğludur. Babaısının ölümünün ardından belirli bir süre geçmesiyle birlikte Çeçenistan Cumhurbaşkanı olan Ramazan Kadirov, 2004 yılında Rusya Federasyonu Kahramanı unvanına sahip olmuştur. Peki, Ramazan Kadirov kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Ramazan Kadirov, 5 Ekim 1976 tarihinde Çeçenistan'da dünyaya gelmiştir. 9 Mayıs 2004 tarihinde Grozni'de II. Dünya Savaşı zafer kutlamaları sırasında İslamcı militanlar tarafından düzenlenen bombalı bir suikast sonucu hayatını kaybeden Çeçenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Ahmet Kadirov'un oğludur.

Çeçen Cumhuriyeti'nin ikinci devlet başkanı Alu Alkanov'un ölümünden sonra Vladimir Putin'in desteği ile 2007'den Çeçen Cumhuriyeti devlet başkanı olmuştur. Devlet başkanı olmadan önce başbakanlık görevini de yapmıştır. Birinci Rus - Çeçen Savaşı'nda babası Ahmet Kadirov ile Ruslara karşı direnmiş, İkinci Rus - Çeçen Savaşı'nda ise Rusların yanında yer almıştır. 2004 yılında Vladimir Putin tarafından Rusya Federasyonu Kahramanı unvanı verilmiştir. Ayrıca RFK Terek Groznıy'nin başkanlığını yapmaktadır. Evli ve sekiz çocuk babasıdır.