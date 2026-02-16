  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
KKTC'li Kemalist sapıktan hadsiz sözler: Rezaletine Atatürk'ü alet etti! Suriye’yi suçlamaya kalktı ama faka bastı! SDG’nin emperyalist ittifakı taktikselmiş O ülkeyi Şiileştirmek için milyon dolarlar harcayan İran komediye imza attı! Sadece bir kişi o da oralı değil! Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga! İran'dan İslam dünyasına birlik çağrısı: "Siyonist oyuna karşı Türkiye ile omuz omuza" Bebekler ölürken İsrail mallarını boykot etmek ya da etmemek şeref meselesidir! Öz annelerini örgüte "gelin" yapacaklardı: Yalova'da DEAŞ'lı canilerden kan donduran sapkınlık! Terörsüz Türkiye düzenlemesinde sınırlar netleşiyor: Hainlere geçit yok, pişman olana adli kontrol! Türkiye neyin peşinde? Suriye’den Katar’a, Libya’dan Somali’ye uzanan hat Bakırköy’de 30 milyon dolarlık araç soygunu: Gözaltı sayısı 11’e yükseldi!
İSLAM Ramazan ilk günü çarşamba mı perşembe mi? Hangi gün oruçlu olacağız?
İSLAM

Ramazan ilk günü çarşamba mı perşembe mi? Hangi gün oruçlu olacağız?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ramazan ilk günü çarşamba mı perşembe mi? Hangi gün oruçlu olacağız?

Ramazan ayına sayılı günler kala en çok merak edilen konuların başında ilk orucun hangi gün tutulacağı geliyor. Peki, ilk sahur ne zaman yapılacak, ilk iftar hangi gün açılacak?

On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım sürerken, oruç ibadetini yerine getirecek milyonlarca kişi ilk sahur ve ilk iftar tarihlerini araştırmaya başladı. Sahura hangi gece kalkılacağı, ilk orucun hangi gün tutulacağı ve imsak vakitlerinin saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. İşte, detaylar…

 

İlk sahur ve ilk oruç ne zaman?

Ramazan ayı için ilk sahura 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece kalkılacak. İlk oruç ise 19 Şubat Perşembe günü tutulacak ve ilk iftar aynı gün akşam ezanıyla birlikte yapılacak.

 

İstanbul, Ankara ve İzmir’de ilk gün imsak ve iftar saatleri

Ramazan ayının ilk günü için açıklanan vakitlere göre İstanbul’da imsak vakti 06:22, Ankara’da 06:06, İzmir’de ise 06:28 olarak duyuruldu.  İlk iftar ise İstanbul’da 18:49, Ankara’da 18:35, İzmir’de 18:57’de açılacak.

 

Kadir Gecesi ne zaman?

Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, 2026 yılında 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

Ramazanı karşılama orucu var mı? Şek günü oruç tutulur mu?
Ramazanı karşılama orucu var mı? Şek günü oruç tutulur mu?

İSLAM

Ramazanı karşılama orucu var mı? Şek günü oruç tutulur mu?

İftar sofralarına zamlı tarife! Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
İftar sofralarına zamlı tarife! Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Oruç

İftar sofralarına zamlı tarife! Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Ramazan gelmeden zamlar geldi! Cezaları bile takmıyorlar
Ramazan gelmeden zamlar geldi! Cezaları bile takmıyorlar

Ekonomi

Ramazan gelmeden zamlar geldi! Cezaları bile takmıyorlar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23