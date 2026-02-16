Ramazan ilk günü çarşamba mı perşembe mi? Hangi gün oruçlu olacağız?

On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım sürerken, oruç ibadetini yerine getirecek milyonlarca kişi ilk sahur ve ilk iftar tarihlerini araştırmaya başladı. Sahura hangi gece kalkılacağı, ilk orucun hangi gün tutulacağı ve imsak vakitlerinin saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. İşte, detaylar…

İlk sahur ve ilk oruç ne zaman?

Ramazan ayı için ilk sahura 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece kalkılacak. İlk oruç ise 19 Şubat Perşembe günü tutulacak ve ilk iftar aynı gün akşam ezanıyla birlikte yapılacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de ilk gün imsak ve iftar saatleri

Ramazan ayının ilk günü için açıklanan vakitlere göre İstanbul’da imsak vakti 06:22, Ankara’da 06:06, İzmir’de ise 06:28 olarak duyuruldu. İlk iftar ise İstanbul’da 18:49, Ankara’da 18:35, İzmir’de 18:57’de açılacak.

Kadir Gecesi ne zaman?

Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, 2026 yılında 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.