SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ramazan denetimleri sürüyor: 64 iş yeri kontrol edildi

Erzincan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üretimi yapan 64 iş yeri denetlendi.
Gerçekleştirilen denetimlerde iş yerlerinin temizlik durumu, çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu, iş yeri ruhsatları ve ürünlerin gramajları titizlikle kontrol edildi.
Ramazan ayı dolayısıyla özellikle fırın denetimlerini sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında Ramazan pidelerinin gramajını ve iş yeri ruhsatlarını da inceledi. Ayrıca vatandaşların sağlığını korumak amacıyla işletmelerin hijyen koşullarına uygunluğu da detaylı şekilde denetlendi.
Belediye yetkilileri, Ramazan ayı boyunca denetimlerin devam edeceğini belirterek, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Zabıta Müdürlüğüne bildirmelerini istedi.

