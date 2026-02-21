İtalya'da gündem olan gelişme: Kenan Yıldız Spalletti ile birbirine girdi...
Galatasaray'ın beş atıp evine gönderdiği İtalyan devi fena halde karıştı.
İtalya Serie A’nın 26. haftasında Juventus evinde Como’ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız son bölümde oyundan alınmasının ardından teknik direktör Luciano Spalletti'ye tepki gösterdi.
İtalya Serie A’nın 26. haftasında oynanan maçta Juventus rakibine hiç zorluk çıkaramadı. Inter’e kaybettikten sonra ligde şampiyonluk yarışından havlu atan ve Şampiyonlar Ligi’nde de tur umutlarını mucizelere bırakan Juventus Como’ya 2-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın 11. dakikasında Mergim Vojvoda’nın golüyle Como Juventus deplasmanında 1-0 öne geçti. İlk yarı tek golle geçilirken Maxence Caqueret 61’de farkı ikiye çıkaran golü attı. Zorlu mücadelede oyun kontrolünü elinde bulunduran Como ikinci golden sonra tempoyu düşürerek skoru korumayı başardı.
Juventus’ta maça ilk 11’de başlayan ve 83’üncü dakikada oyundan alınan milli oyuncu Kenan Yıldız, Luciano Spalletti’nin bu kararına tepki gösterdi. (Görüntüler S Sport'tan alınmıştır) Oyundan çıktığı sırada Kenan Yıldız ile Spalletti arasında yedek kulübesinin önünde kısa süreli bir tartışma yaşadı. İtalyan rejisi o tartışmadan kısa bir anı ekranlara getirdi.
