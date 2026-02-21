Sokaklar ışıl ışıl parlıyor! Ramazan coşkusu Avrupa'da

  • İSTANBUL
AA

Almanya’nın Köln kentinde Türklerin ve Müslümanların yoğun yaşadığı Venloer Caddesi, ramazan ayı sebebiyle ışıklarla süslendi. Frankfurt şehir merkezinde de benzer ışıklandırmalar yapıldı.

Pek çok Avrupa kentinde olduğu gibi Köln ve Frankfurt’ta Ramazan ayı ışıklandırmalarla karşılandı. Ramazan Projesi Derneği tarafından 3. kez ramazan ayında gerçekleştirilen proje çerçevesinde ışıklı mesajlar, caddede bu yıl da 30 gün boyunca yer alacak. Dernekten yapılan açıklamada, ışıklarla sokaklarda, toplu iftar etkinlikleriyle ise toplumun kalbinde ramazan ayının ışığını yaymayı amaçladıkları belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şeffaf ve kamuya açık bir alanda kurulan gerçek yaşam bağlantılarının, önyargıları ortadan kaldıracağına ve sosyal uyumu sürdürülebilir bir şekilde güçlendireceğine inanıyoruz."

Frankfurt kentindeki şehir merkezinde yer alan bir cadde de ramazan ayına özel olarak süslenerek ışıklandırıldı.

Eski Opera Binası ile Hauptwache’yi birbirine bağlayan ana caddede, Müslümanlar için kutsal olan ramazan ayının başlangıcında bu yıl üçüncü kez “Hayırlı Ramazanlar” yazısı ile ışıklı yıldızlar, hilaller ve fenerler yer aldı.

Frankfurt'ta 130 bin, Köln'de ise 120 binden fazla Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor.

