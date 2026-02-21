Sokaklar ışıl ışıl parlıyor! Ramazan coşkusu Avrupa'da

Pek çok Avrupa kentinde olduğu gibi Köln ve Frankfurt’ta Ramazan ayı ışıklandırmalarla karşılandı. Ramazan Projesi Derneği tarafından 3. kez ramazan ayında gerçekleştirilen proje çerçevesinde ışıklı mesajlar, caddede bu yıl da 30 gün boyunca yer alacak. Dernekten yapılan açıklamada, ışıklarla sokaklarda, toplu iftar etkinlikleriyle ise toplumun kalbinde ramazan ayının ışığını yaymayı amaçladıkları belirtilerek, şunlar kaydedildi: