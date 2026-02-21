FSM Köprüsü sarıya büründü! Boğaz'ın incisi minik kahramanlar için parladı!

İstanbul’un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez çok anlamlı bir farkındalık için ışıklandırıldı. Kanserle mücadele eden minik yüreklere destek olmak ve bu zorlu sürece dikkat çekmek amacıyla köprünün aydınlatmaları sarı renge dönüştürüldü.