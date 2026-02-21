  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri İbadethaneler denetim, kimlik baskı altında! Çinlileştirme Politikası Amerikalı gazeteci açık açık izah etti: İsrail ABD'ye biniyor! Çöp kutusuyla övünüp 455 bin konutluk hizmete laf atmıştı! Depremzedelerden Özel'e videolu cevap 28 Şubat kafası okulda hortladı! ‘Ben sevmiyorum çıkar başörtünü’ Meğer Özgür Özel… Fenerbahçe’nin neden 3 yediği ortaya çıktı İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den Trump’a tepki Belge göster Magandalar sahaya inip kan döktüler! 3 futbolcu hastanelik oldu 3. Dünya Savaşı patlak veriyor! Trump'a Hamaney ve oğlunu öldürme planı sunuldu! Türkiye bir dönem bunlarla terörle mücadele ediyordu! Türker Ertürk’ün rezil kepaze olduğu anlar
Yerel FSM Köprüsü sarıya büründü! Boğaz'ın incisi minik kahramanlar için parladı!
Yerel

FSM Köprüsü sarıya büründü! Boğaz'ın incisi minik kahramanlar için parladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
FSM Köprüsü sarıya büründü! Boğaz'ın incisi minik kahramanlar için parladı!

İstanbul’un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez çok anlamlı bir farkındalık için ışıklandırıldı. Kanserle mücadele eden minik yüreklere destek olmak ve bu zorlu sürece dikkat çekmek amacıyla köprünün aydınlatmaları sarı renge dönüştürüldü.

İstanbul’un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, kanserle mücadele eden çocuklara dikkat çekmek amacıyla sarı renkle aydınlatıldı. Işıklandırması sarıya dönen köprü, Boğaz hattında dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

Akşam saatlerinde devreye alınan özel aydınlatma ile birlikte köprü tamamen sarı ışıklarla kaplandı. İstanbul Boğazı üzerinde oluşan manzara, sürücüler ve sahil kesimindeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kanserle mücadele eden çocuklara destek amacıyla gerçekleştirilen aydınlatma çalışması gece boyunca devam etti. Ortaya çıkan görüntüler havadan da kaydedildi.

Akran zorbalığı hastanelik etti: Çenesi kırıldı!
Akran zorbalığı hastanelik etti: Çenesi kırıldı!

Gündem

Akran zorbalığı hastanelik etti: Çenesi kırıldı!

HÜDA PAR'dan müthiş teklif! 'Kadınlara özel, tamamı kadın personelden oluşan hastaneler kurulmalı'
HÜDA PAR'dan müthiş teklif! 'Kadınlara özel, tamamı kadın personelden oluşan hastaneler kurulmalı'

Siyaset

HÜDA PAR'dan müthiş teklif! 'Kadınlara özel, tamamı kadın personelden oluşan hastaneler kurulmalı'

Magandalar sahaya inip kan döktüler! 3 futbolcu hastanelik oldu
Magandalar sahaya inip kan döktüler! 3 futbolcu hastanelik oldu

Spor

Magandalar sahaya inip kan döktüler! 3 futbolcu hastanelik oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23