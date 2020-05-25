Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı

Türkiye'nin termal merkezlerinden Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek kent meydanı, Uzun Çarşı ve Bankalar caddelerinde görevliler haricinde kimsenin olmadığı gözlendi. Tarihi Afyon Kalesi ise güzelliğiyle büyüledi.

Şehrin her noktasında polis ve bekçiler denetimlerini sürdürdü. Sadece nöbetçi ekmek fırınları açık tutuldu.

Emniyet yetkilileri, vatandaşlar kısıtlamaya uyduğu için herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti. Uygulamaya uymayanlara ise cezai işlem uygulandı.

Malatya

Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, yarın gece sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, Malatya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Malatya ile Elazığ'ı birbirine bağlayan D-300 kara yolu, Çöşnük Kavşağı, Yeşilçam, Recai Kutan, Atatürk ve İnönü Caddesi ile Soykan ve 15 Temmuz Millet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Şanlıurfa

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşıyor.

Gaziantep

Gaziantep'te cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin turistlik mekanlarından, normal günlerde yoğunluk yaşanan Gaziantep Kalesi ile Gazi Muhtar, Üniversite, Binevler ve Karagöz gibi caddelerin boş olduğu ve sadece polis ekiplerinin görev yaptığı görüldü.

Öte yandan kırsal mahallelere gidiş-gelişe iznin verilmediği kentte, köy yollarında da jandarma ekiplerince denetimler sürdürülüyor.

Bu arada, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, kentte 5 bin 175 kişiyle 24 iş yerine kısıtlayı ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Kilis

Kilis'te de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Şehrin giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

Adıyaman

Adıyaman'da Sümer Meydanı ile işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, en işlek noktalardan Trabzon Caddesi başta olmak üzere, Azerbaycan, Atatürk ve Şekerdere bulvarlarında araç yoğunluğu yaşanmadı. Müftülük, Demokrasi, Milli İrade ve Ulu Cami meydanlarının ise görevlilerin haricinde boş olduğu görüldü.

Görevliler dışında hemen hemen kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı. Polis ve jandarma ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü.

Edirne

Edirne'de cadde ve sokaklar, bayramın ikinci gününde de boş kaldı.

Kentin işlek cadde ve kavşaklarında görevli polis ekipleri, dışarıdaki vatandaşların belge ve kimliklerini kontrol etti, işlerini bitirip kısa sürede evlerine dönmeleri uyarısında bulundu.



Ayrıca tarlaya giden çiftçilerin de Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleri ve kimlik kontrolleri yapıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde meydanlar boş kaldı.



Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, en sakin günlerinden birini yaşıyor. Polis ekipleri araçlarda belge ve kimlik kontrolü yaptı.



Tekirdağ'da da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.



Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı ve Hükümet Caddesi ile sahil kesimi sakinliğiyle dikkati çekti.



Polis ekipleri dışarıda olanlara uyarılarda bulundu.

Adana

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, Adana'da da sessizlik yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, görevliler dışında cadde ve sokaklarda kimse bulunmaması nedeniyle yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.



Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi, Merkez Park ve Atatürk Parkı gibi kentin en işlek yerlerinde sessizlik hakim oldu.

Mersin

Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarları ile Cumhuriyet ve 3 Ocak Atatürk meydanları boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerde dışarıya çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Ekiplerin denetimleri sürüyor.

Hatay ve Osmaniye

Hatay'da Cumhuriyet ve Şehit Ömer Halisemir meydanları ile Atatürk Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Görevliler dışında kimsenin olmadığı sokaklarda polisler sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini sürdürdü.



Osmaniye'de de kentin en işlek yerlerinden Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Atatürk Caddesi ve Devlet Bahçeli Meydanı boş kaldı. Polisler, ana arterler üzerinde oluşturdukları uygulama noktalarında sokağa çıkan sürücü ve yayaların izin belgesini kontrol etti.

Sakarya

Sakarya'nın normal zamanda en işlek yerlerinden Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanları, Çark Caddesi ile Donatım Park, kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

Polis ve jandarma ekipleri ile bekçilerin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerde, vatandaşların kısıtlamaya uygun davrandığı görüldü.

Bolu

Bolu’da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.



Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi ve Kent Meydanı kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.



Ayrıca, vatandaşların sıklıkla gittiği yeşil alanların başında gelen Atatürk Orman Parkı ile Karaçayır Parkı’nda da sessizlik yaşandı.



Polis ve jandarma ekipleri ile bekçilerin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerde vatandaşların kısıtlamaya uygun davrandığı görüldü.



Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda gördükleri araçları durdurarak izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Sokağa izinsiz çıktığı belirlenen vatandaşlara ceza uygulandı.

Düzce

Düzce'de bayramın ikinci gününde sessiz bir gün yaşanıyor. Kentin işlek meydanları, caddeleri ve sokakları boş kaldı.



Polis ekipleri, kent merkezinde ve belirlenen noktalarda denetimlerine devam ediyor. Dışarıda olanların kimlik ve görev belgeleri kontrol ediliyor. Sokaklarda görevliler ve istisna kapsamındakiler haricinde kimse bulunmuyor.



Genelge kapsamında izin verilen işletmeler haricinde tüm iş yerlerinin kapalı olduğu gözlendi.

Zonguldak

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de Zonguldak'ın normal zamanlarda en işlek caddelerinde sessizlik hakim oldu.



Kent merkezinde ve belirlenen noktalarda denetimlerini sürdüren ekipler, görevliler ve istisna kapsamındakiler haricinde kimsenin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Kocaeli

Görevliler dışında kimsenin sokakta olmadığı Kocaeli'de araç trafiği en düşük seviyelerinden birine ulaştı.



Kentin belirli bölgelerinde kontrol yapan polis ekipleri, araçları durdurarak evrak denetimi gerçekleştiriyor.



Ekipler, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta olmalarına müsaade etmiyor.



Yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Yeni Cuma ve Sabri Yalım parkları da sessizliğe büründü.

Karabük

Karabük'te normal zamanlarda kentin işlek meydanları, caddeleri ve sokakları, sessizliğe büründü.



Kolluk kuvvetleri, kentin giriş ve çıkışları ile il ve ilçe merkezlerindeki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor. Görevli ekipler, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor, istisna kapsamındakilerin ise seyahat belgelerini kontrol ediyor.

Bartın

Bartın'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere normal zamanlarda hareketlilik yaşanan yerlerde sessizlik hakim.



Mahallelerde de tüm sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri ise caddelerdeki denetimlerini sürdürüyor.