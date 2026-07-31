Yunanistan kabusu yaşadı! Girit'ten feci görüntüler geldi
Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki orman yangınları geniş çaplı hasara yol açtı. İşte bölgeden son bilgiler ve görüntüler...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki orman yangınları geniş çaplı hasara yol açtı. İşte bölgeden son bilgiler ve görüntüler...
Yunanistan'ın Girit Adası'nda çarşamba günü bir çöplükte başlayan orman yangını, saatte 125 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayıldı.
Kısa sürede kontrolden çıkan alevler, adanın güneyindeki yerleşim yerlerini ve popüler tatil beldelerini doğrudan tehdit etmeye başladı.
Resmo (Rethymno) bölgesindeki Krya Vrysi köyü yakınlarında, yön değiştiren alevlerin arasında kalan iki itfaiyeci görevleri başında hayatını kaybetti.
Yangın bölgesindeki yoğun duman nedeniyle karayolu ulaşımı kapanınca, sahil şeridinde mahsur kalan onlarca Yunan Sahil Güvenlik botlarıyla denizden tahliye edildi.
Alevlerin Agia Galini gibi turistik merkezlere bir kilometre kadar yaklaşması üzerine yetkililer, gece boyunca yaklaşık 8 bin yerli ve yabancı turisti güvenli alanlara sevk etti.
Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu programından elde edilen ilk verilere göre, şu ana kadar 4 bin 500 hektardan fazla yeşil alan ve tarım arazisi tamamen küle döndü.
Bölgedeki sert rüzgarlar ve sarp arazi şartları, havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarını ciddi ölçüde güçleştirdi.
Yangının vurduğu sahil kasabalarında çok sayıda ev, tarım tesisi ve turistik işletme ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, rüzgar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle ülke genelinde önlerinde çok zorlu günlerin olduğunu belirterek halkı üst düzey alarma geçirdi.
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
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