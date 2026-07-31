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Yunanistan kabusu yaşadı! Girit'ten feci görüntüler geldi

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Yunanistan kabusu yaşadı! Girit'ten feci görüntüler geldi

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki orman yangınları geniş çaplı hasara yol açtı. İşte bölgeden son bilgiler ve görüntüler...

#1
Foto - Yunanistan kabusu yaşadı! Girit'ten feci görüntüler geldi

Yunanistan'ın Girit Adası'nda çarşamba günü bir çöplükte başlayan orman yangını, saatte 125 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayıldı.

#2
Foto - Yunanistan kabusu yaşadı! Girit'ten feci görüntüler geldi

Kısa sürede kontrolden çıkan alevler, adanın güneyindeki yerleşim yerlerini ve popüler tatil beldelerini doğrudan tehdit etmeye başladı.

#3
Foto - Yunanistan kabusu yaşadı! Girit'ten feci görüntüler geldi

Resmo (Rethymno) bölgesindeki Krya Vrysi köyü yakınlarında, yön değiştiren alevlerin arasında kalan iki itfaiyeci görevleri başında hayatını kaybetti.

#4
Foto - Yunanistan kabusu yaşadı! Girit'ten feci görüntüler geldi

Yangın bölgesindeki yoğun duman nedeniyle karayolu ulaşımı kapanınca, sahil şeridinde mahsur kalan onlarca Yunan Sahil Güvenlik botlarıyla denizden tahliye edildi.

#5
Foto - Yunanistan kabusu yaşadı! Girit'ten feci görüntüler geldi

Alevlerin Agia Galini gibi turistik merkezlere bir kilometre kadar yaklaşması üzerine yetkililer, gece boyunca yaklaşık 8 bin yerli ve yabancı turisti güvenli alanlara sevk etti.

#6
Foto - Yunanistan kabusu yaşadı! Girit'ten feci görüntüler geldi

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu programından elde edilen ilk verilere göre, şu ana kadar 4 bin 500 hektardan fazla yeşil alan ve tarım arazisi tamamen küle döndü.

#7
Foto - Yunanistan kabusu yaşadı! Girit'ten feci görüntüler geldi

Bölgedeki sert rüzgarlar ve sarp arazi şartları, havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarını ciddi ölçüde güçleştirdi.

#8
Foto - Yunanistan kabusu yaşadı! Girit'ten feci görüntüler geldi

Yangının vurduğu sahil kasabalarında çok sayıda ev, tarım tesisi ve turistik işletme ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

#9
Foto - Yunanistan kabusu yaşadı! Girit'ten feci görüntüler geldi

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, rüzgar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle ülke genelinde önlerinde çok zorlu günlerin olduğunu belirterek halkı üst düzey alarma geçirdi.

#10
Foto - Yunanistan kabusu yaşadı! Girit'ten feci görüntüler geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#11
Foto - Yunanistan kabusu yaşadı! Girit'ten feci görüntüler geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#12
Foto - Yunanistan kabusu yaşadı! Girit'ten feci görüntüler geldi

İşte bölgeden görüntüler...

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