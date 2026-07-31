1500 yılık geçmişi var: Tarihi köprü yeniden ayağa kaldırdı!

“TARİHİ YAPILARIMIZI KORUMAK İÇİN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI OLARAK AZİMLE ÇALIŞIYORUZ” Bakan Uraloğlu, kültürel değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan bir toplumun geleceğini sağlıklı inşa etmesinin mümkün olmadığını dile getirerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu topraklarda iz bırakan her medeniyet; ister Hitit, ister Roma, ister Selçuklu, ister Osmanlı olsun hepimizin ortak geçmişidir. Hepsi kıymetlidir; hepsini korumak ve yüceltmek, bu vatanın evlatları olarak önemli bir görevimizdir. İşte bu bilinçle, tarihi yapılarımızı korumak, onarmak ve gelecek nesillere aktarmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak azimle çalışıyoruz. Bu sayede hem tarihimize olan borcumuzu ödüyor hem de bu eserlerin turizm, kültür ve sosyal yaşamımıza katkı sağlamasını temin ediyoruz. Bu tarihi yapıların gelecek nesillere taşınmasına da katkı sağlıyoruz.”