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Sabah yeşil çay içerseniz... 1 yemek kaşığı kiraz meyvesinin sapı fitliğin sırrı: Ne kilo kalıyor ne ödem 1500 yılık geçmişi var: Tarihi köprü yeniden ayağa kaldırdı! Gelecek yıl hacca gitmeye hak kazanan 84 bin 942 hacı adayı için kutsal heyecan başladı: İşte hac kayıtlarıyla ilgili en merak edilen sorular ve cevapları!! Yazın popüler ikilisi: Kronik rahatsızlığı olan şaştı kaldı! Karpuzun yanında bunu tüketen yandı Ambarlı Limanı’ndan şaşırtan manzara! Un çuvallarında tonlarca uyuşturucu Yunanistan kabusu yaşadı! Girit'ten feci görüntüler geldi Bu sefer ne Irak ne de Suriye! Komşu ile enerji hamlesi Sıcak günler yaşanıyor: Güney Kore kavruluyor! Sıcaklık 41 dereceyi aştı
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1500 yılık geçmişi var: Tarihi köprü yeniden ayağa kaldırdı!

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1500 yılık geçmişi var: Tarihi köprü yeniden ayağa kaldırdı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’da Tarihi Sangarios Köprüsü’nün açılış törenini gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, “1500 yıllık köprümüzü, Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle kapsamlı bir restorasyon ve çevre düzenlemesiyle yeniden ayağa kaldırdık” dedi.

#1
Foto - 1500 yılık geçmişi var: Tarihi köprü yeniden ayağa kaldırdı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’da Tarihi Sangarios Köprüsü’nün açılış törenini gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, Anadolu coğrafyasının binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan eşsiz bir hazine olduğunu dile getirerek “Sakarya da bu hazinenin en kıymetli parçalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Antik adı Sangarios olan Sakarya Nehri’nin kenarında yükselen bu kadim yapı da asırlardır bölgenin tarihine tanıklık ediyor. Bugün burada, Doğu Roma İmparatoru Justinianus döneminde, milattan sonra 558-562 yılları arasında inşa edilen Tarihi Sangarios Köprüsü’nün restorasyonunu tamamlayarak yeniden sizlerin hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

#2
Foto - 1500 yılık geçmişi var: Tarihi köprü yeniden ayağa kaldırdı!

“TARİHİ YAPILARIMIZI KORUMAK İÇİN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI OLARAK AZİMLE ÇALIŞIYORUZ” Bakan Uraloğlu, kültürel değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan bir toplumun geleceğini sağlıklı inşa etmesinin mümkün olmadığını dile getirerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu topraklarda iz bırakan her medeniyet; ister Hitit, ister Roma, ister Selçuklu, ister Osmanlı olsun hepimizin ortak geçmişidir. Hepsi kıymetlidir; hepsini korumak ve yüceltmek, bu vatanın evlatları olarak önemli bir görevimizdir. İşte bu bilinçle, tarihi yapılarımızı korumak, onarmak ve gelecek nesillere aktarmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak azimle çalışıyoruz. Bu sayede hem tarihimize olan borcumuzu ödüyor hem de bu eserlerin turizm, kültür ve sosyal yaşamımıza katkı sağlamasını temin ediyoruz. Bu tarihi yapıların gelecek nesillere taşınmasına da katkı sağlıyoruz.”

#3
Foto - 1500 yılık geçmişi var: Tarihi köprü yeniden ayağa kaldırdı!

528 TARİHİ KÖPRÜ RESTORE EDİLDİ Bakan Uraloğlu, bugüne kadar Tarihi Hıdırlık Köprüsü, Malabadi Köprüsü, Kızılin Köprüsü, Taşköprü, Osmancık Koyunbaba Köprüsü, Diyarbakır Ongözlü Köprü ve Ani Köprüsü gibi Türkiye’nin birçok noktasındaki tarihi köprüleri restore ettiklerini ve kültür mirasına kazandırdıklarını açıkladı. Uraloğlu, “Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 528’e ulaştı. 40 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz.” bilgisini paylaştı.

#4
Foto - 1500 yılık geçmişi var: Tarihi köprü yeniden ayağa kaldırdı!

“1500 YILLIK KÖPRÜMÜZÜ KAPSAMLI BİR RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİYLE YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK” Sapanca Gölü’nün sularını Sakarya Nehri’ne boşaltan Çark Deresi (Melas Çayı) üzerinde yer alan Sangarios Köprüsü’nün Erken Bizans Dönemi’nin Anadolu’daki en görkemli anıtsal yapılarından olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “370 metre uzunluğu, 10 metreye yaklaşan genişliği ve 12 kemeriyle tamamen kireçtaşından inşa edilmiş bu görkemli yapı; İmparator Justinianus tarafından İstanbul ile doğu vilayetleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yaptırılmıştı. Elbette asırlar boyunca deprem ve sel gibi doğal etkenlerin ve zamanın da aşındırıcı etkilerine maruz kalarak yıpranmıştı. Biz de zamanla yorulup yıpranan ve çevresi alüvyonlarla kısmen gömülen Ayasofya ile yaşıt, bu 1500 yıllık köprümüzü, Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle kapsamlı bir restorasyon ve çevre düzenlemesiyle yeniden ayağa kaldırdık.”

#5
Foto - 1500 yılık geçmişi var: Tarihi köprü yeniden ayağa kaldırdı!

SELYARANLAR İNŞA EDİLDİ Uraloğlu, köprünün geniş açıklıklı ve çift sıra alın taşlı 7 adet ana kemerinin bulunduğu ayaklarda suyun akışını yönlendirmek ve köprü ayaklarının zarar görmesini önlemek için selyaranlar inşa ettiklerini kaydetti. Uraloğlu, “Köprü korkuluğuna kadar yükselen bu selyaranları bir cephede yarım silindir, diğer cephede ise üçgen prizma formunda inşa ederek köprü döşemesi üzerinde seyir alanları oluşturduk. Köprümüzün taş ayaklarını ve kemerlerini özgün dokusunu koruyarak titizlikle onardık.” şeklinde konuştu. Uraloğlu, köprünün batısındaki giriş kapısı kalıntısıyla birlikte diğer han, hamam ve sarnıç yapısı gibi tarihi gezinti alanları ve modern ama tarihi kimliğe uygun aydınlatma sistemleriyle köprüyü hem estetik hem de işlevsel bir kimliğe kavuşturduklarını söyledi.

#6
Foto - 1500 yılık geçmişi var: Tarihi köprü yeniden ayağa kaldırdı!

SAKARYA’NIN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 251 MİLYAR LİRALIK YATIRIM Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Sakarya’nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 251 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “2002’de 131 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 403 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolumuzu 555 kilometreye çıkardık. Akyazı’dan başlayan Kuzey Marmara Otoyolu ile Sakarya’nın ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezleri olan İstanbul ve Kocaeli ile olan bağlantısını yüksek standartlı yeni bir yolla güçlendirdik. Geyve Ayrımı - Taraklı Yolu, Sakarya-Taraklı, Sinanoğlu-Limandere Şehir Geçişini hizmete açtık. Gümüşova Kavşağı ile Sakarya - Topca Köprülü Kavşağını inşa ettik. Bugün itibarıyla; Kaynarca- Karasu Yolu, Ormanköy-Akyazı-Dokurcun Yolu, Hanlı Kavşağı-Mekece Yolu, Şehir Hastanesi Yolu gibi 7 karayolu projesine de devam ediyoruz.” Uraloğlu, özellikle Kaynarca - Karasu - Kocaali Yolu, doğu-batı aksında kilit rol oynayan Karadeniz Sahil Yolu’nu, İstanbul –Şile – Ağva – Kandıra – Kaynarca Yolu vasıtası ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ve Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlaması bakımından çok önemli bir proje olduğunu söyledi. Uraloğlu, “58,1 km uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında olan projemizde bugüne kadar 54 km’lik kesimi tamamladık. Kalan 4,1 km’lik bölümde çalışmalara devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

#7
Foto - 1500 yılık geçmişi var: Tarihi köprü yeniden ayağa kaldırdı!

“ORTA ANADOLU OTOYOLU’NU İNŞA ETMEYİ PLANLIYORUZ” Sakarya Çevreyolu’nun diğer adıyla Pekşenler Yolu’nun da gündemlerinde olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Proje iki gidiş iki geliş olmak üzere 6 km anayol ve 1,5 km’si bölünmüş yoldan oluşan 12 km yan yol olmak üzere toplam 18 km’lik bir çalışma ile yolumuzu teşkil edeceğiz. İhalesini inşallah Ağustos ayı içerisinde yaparak yapım çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Yine gündemimizde olan Orta Anadolu Otoyolu projesi de mevcut. Bildiğiniz üzere Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlattık. Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu’nu inşa etmeyi planlıyoruz.”

#8
Foto - 1500 yılık geçmişi var: Tarihi köprü yeniden ayağa kaldırdı!

“ADAPAZARI – SERDİVAN RAYLI SİSTEM HATTIMIZIN İHALESİNİ YAPTIK, DEĞERLENDİRME SÜRECİMİZ DEVAM EDİYOR” Karayollarında olduğu gibi Sakarya’nın demiryolu altyapısına da büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, “Sakarya’daki mevcut konvansiyonel hattın tamamını yeniledik. Sakarya’yı uluslararası deniz ticareti ve ihracatının merkezlerinden biri haline getiren Karasu Limanı’mızı inşa ettik. Bölgedeki sanayicilerimizin de talepleriyle limanımıza demiryolu entegrasyonunu sağlamak üzere 65 km uzunluğundaki Adapazarı – Karasu demiryolu hattımızın yer teslimini yaparak çalışmalara başladık. Bildiğiniz üzere Sakarya’nın kentiçi trafiğine yeni bir soluk katarak şehir trafiğini rahatlatacak 15,2 km uzunluğunda 19 istasyondan oluşan Adapazarı – Serdivan raylı sistem hattımızın ihalesini de yaptık ve ihaleyi sonuçlandırma aşamasındayız.” açıklamasında bulundu.

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