1500 yılık geçmişi var: Tarihi köprü yeniden ayağa kaldırdı!

SAKARYA’NIN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 251 MİLYAR LİRALIK YATIRIM Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Sakarya’nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 251 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “2002’de 131 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 403 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolumuzu 555 kilometreye çıkardık. Akyazı’dan başlayan Kuzey Marmara Otoyolu ile Sakarya’nın ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezleri olan İstanbul ve Kocaeli ile olan bağlantısını yüksek standartlı yeni bir yolla güçlendirdik. Geyve Ayrımı - Taraklı Yolu, Sakarya-Taraklı, Sinanoğlu-Limandere Şehir Geçişini hizmete açtık. Gümüşova Kavşağı ile Sakarya - Topca Köprülü Kavşağını inşa ettik. Bugün itibarıyla; Kaynarca- Karasu Yolu, Ormanköy-Akyazı-Dokurcun Yolu, Hanlı Kavşağı-Mekece Yolu, Şehir Hastanesi Yolu gibi 7 karayolu projesine de devam ediyoruz.” Uraloğlu, özellikle Kaynarca - Karasu - Kocaali Yolu, doğu-batı aksında kilit rol oynayan Karadeniz Sahil Yolu’nu, İstanbul –Şile – Ağva – Kandıra – Kaynarca Yolu vasıtası ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ve Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlaması bakımından çok önemli bir proje olduğunu söyledi. Uraloğlu, “58,1 km uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında olan projemizde bugüne kadar 54 km’lik kesimi tamamladık. Kalan 4,1 km’lik bölümde çalışmalara devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.