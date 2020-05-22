Ramazan Bayramı’nı kilo almadan geçirmek için beslenme önerileri

Diyetisyen Maria Tanoğlu, Ramazan Bayramı’nı kilo almadan geçirmek için beslenme önerilerinde bulundu.

Ramazan Bayramı yaklaşırken, Medicana Kadıköy Hastanesi Diyetisyeni Maria Tanoğlu, Ramazan Bayramı’nı kilo almadan geçirmek için beslenme önerilerinde bulundu. Dyt. Tanoğlu, "Oruç tutarken yaşanan uzun süreli açlık nedeniyle metabolizma hızımızda yavaşlama olur ve vücudumuz oruç sonrası daha hızlı kilo almaya müsait olur. Bu nedenle Ramazan’dan çıkan kişiler kilo almamak için bayramdaki beslenmelerine dikkat etmelidir." dedi.

"Bayramda şekeriniz kuru meyveler, tatlınız ise sütlü tatlılar olsun"

Bayramda nasıl beslenilmesi hakkında bilgi veren Dyt. Maria Tanoğlu, "Ramazan ayı boyunca iftar, sahur ve gece atıştırmalıkları şeklinde iki-üç öğünle beslendik. Şimdi az ve sık yiyerek metabolizmamızı yeniden ana ve ara öğünlere adapte etme vakti. Ramazan sırasında yavaşlayan metabolizma hızımızı tekrar eski düzenine adapte ederken sağlıklı beslenme kuralları çerçevesinde az ve sık beslenmek çok önemli. Bu durumda bayramı yemek festivali olarak düşünmek yerine, yavaş geçişlerle yapılan bir adaptasyon diyeti olarak değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

"Şeker yerine kuru meyveler yiyin"

Dyt. Tanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Şeker ya da vücudun şeker olarak algıladığı besinler tükettiğinizde vücudunuz daha fazla insülin hormonu üretir. İnsülin ise kanser, diyabet ve tüm kronik hastalıkları tetikler. Şeker, beyin sağlığımızı da tehdit eder. Alzheimer hastalığının bu kadar artmasının baş sorumlusu şeker ve basit karbonhidrat ağırlıklı beslenme modelimizdir. Sağlığımızın kıymetini daha iyi anladığımız bu günlerde, sizler de çocuklarınıza ve torunlarınıza şeker ve çikolata yerine, kuru meyve ve kuru yemişler verin."

Dyt. Tanoğlu, kilo almadan sağlıklı bir şekilde bayram geçirmek için şu önerilerde bulundu: "Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlayın. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edin. 1 dilim baklavanın 150 kalori olduğunu unutmayın. Asitli içecekler yerine ayran veya soda tercih edin. Gün içerisinde şerbetli tatlılar börekler fazla yenildiyse bir sonraki öğünde sebze ağırlıklı beslenin. Sebze ve meyve tüketiminizi arttırarak tatlı eğilimi azaltın. Kan şekerinizi dengelemek için ara öğünlerde süt, yoğurt, ayran gibi süt grubu besin yada ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar tercih edin. Kafein tüketiminize dikkat edin fazla çay ve kahve içmek vücudunuzda su atılımına neden olabilir. Havaların ısındığı bu günlerde günde 2-2.5 litre su içmeye özen gösterin. Evde pilates, plank, fitness gibi günlük hareketinizi destekleyecek egzersizler tercih edin."