Ramazan Bayramı'nda yaşadığı olay minik kızı hayattan kopardı Gaziantep'te 6 yaşındaki minik kız, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada akrep sokması sonrası verdiği 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Meryem K., Ramazan Bayramı'nın ilk gününde evinin bahçesinde oyun oynarken akrep sokması sonucu zehirlendi. Çocuğun hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören anne ve babası 112 acil ekiplerine haber verdi. 2 gün boyunca direndi Olay yerine gelen ekipler, zehirlenen çocuğu Şehitkamil Devlet Hastanesine götürdü. 2 gün boyunca hastanede yaşam savaşı veren küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi Ballık kırsal mahallesinde defnedildi.

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