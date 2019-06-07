Ramazan Bayramı'nda yaşadığı olay minik kızı hayattan kopardı
Gaziantep'te 6 yaşındaki minik kız, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada akrep sokması sonrası verdiği 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.07 Haziran 2019 Cuma 15:52
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Meryem K., Ramazan Bayramı'nın ilk gününde evinin bahçesinde oyun oynarken akrep sokması sonucu zehirlendi. Çocuğun hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören anne ve babası 112 acil ekiplerine haber verdi.
2 gün boyunca direndi
Olay yerine gelen ekipler, zehirlenen çocuğu Şehitkamil Devlet Hastanesine götürdü. 2 gün boyunca hastanede yaşam savaşı veren küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi Ballık kırsal mahallesinde defnedildi.
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