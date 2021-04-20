Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı 2021?
Ramazan ayı eda edilirken bayram için planlar yapılmaya başlandı. Koronavirüs salgını ile birlikte vaka sayılarındaki artış Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı beklentisini getirdi. Peki Peki Bayram tatili kaç gün olacak?
Kısmi kapanma süreci devam ederken milyonlar bayramda sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken vakaların bu denli artıyor olması 9 günlük tam kapanma iddialarını da beraberinde getirdi. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı 2021?
2021 yılı Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olupolmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
11 ayın sultanı Ramazan 13 Nisan'da günü başlayacak. İlk sahura ise 14 Nisan Mayıs gecesi kalkılacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs'da başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.