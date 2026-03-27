İftiracı, elini kolunu sallaya sallaya geziyor

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve okullarda Ramazan etkinliklerinin kimyasını bozduğu seküler yobaz sendika, siyasi parti ve bazı STK’lar, Manisa Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan 34 yıllık öğretmen Ramazan Avuşmak’ı hedef seçip iftira atarak 12 gün hapis yatırıp intikam almaya kalktı. Ramazan öğretmen masum bulunarak tahliye edilirken, ona iftira atan Müdür Yardımcısı A.İ kadın ise elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Duyarlı vatandaşlar ve STK’lar ise iftiracı hakkında yasal işlem yapılmamasına tepki gösterdi.

BAŞROL MÜDÜR YARDIMCISI VE SAVCI

Sürece ilişkin Akit’e konuşan Avuşmak’ın Avukatı Muhammet Türkoğlu, şunları anlattı: “Ramazan hoca bahse konu derste ‘Atatürk bir askerdi. Şiirle ilgilenmemişti’ şeklinde bir ifadede bulunurken bu dilekçelerde, ‘Atatürk pedofiliydi, ayyaştı, kumarbazdı, karı kız düşkünüydü’ şeklinde çarpıtılıyor. Dilekçeler tek elden geçmiş, bir birinin aynısı. Savcı işi garantiye almak için diğer öğrencilerin de ifadesini almak istiyor. Ama öğrenciler direniyor. Ramazan hoca tutuklanınca kandırıldıklarını anlayan öğrenciler dilekçeleri geri çekiyor. Bunları da adliye memuru tehdit ediyor. Daha önce Avuşmak’ın ramazan etkinliklerine katıldığını müdür yardımcısının baskı yaptığı ücretli bir öğretmene sahip çıktığını öğrendik. Burada iftira, baskı ve görevi kötüye kullanma suçları işlenmiştir. Süreci takip ediyoruz.”

KUMPAS AYAN BEYAN ORTADA

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz da şunları söyledi: “Öğretmenlerin görevi okullarda huzur ortamını sağlamaktır. Ancak özellikle bir sendika, üyeleri aracılığıyla okullardaki olayları yönetmek yerine çarpıtarak, linç kampanyasına dönüştürerek sorumsuzluk yapmaktadır. Manisa’da da Eğitim İş Sendikası, müdür yardımcısı üyesi üzerinden bu olayı çarpıtmıştır. Yapılan meslektaşına kumpas kurmaktır. Bu fiillerin hem adli hem idari karşılığı olmalıdır.” Eğitimci Yazar Ercan Şen de şöyle konuştu: “Adında millî ibaresi olan bir bakanlığın nasıl bir anlam taşıdığını bilmeyen insanların olduğu ülkemizde FETÖ’cü kumpaslara benzer şekilde iftira atarak 34 yıllık öğretmeni kelepçelemek, milli olmayan zinde kuvvetlerin aramızda olduğunu bizlere göstermektedir. Bir an bile gaflet uykusuna dalmaya hakkımızın olmadığını Ramazan öğretmen olayı bize göstermektedir. İğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batırarak diyorum ki yapılmasına ön ayak olduğumuz dizilere bile sızan muzırlardan kendimizi koruyamazsak daha çok Ramazan öğretmen olayı yaşarız.”