  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Ya can yakıyor ya cep yakıyor! 2 şişe alkol nelere sebep oluyor nelere
Yeniakit Publisher
DHA

CHP'nin iktidara geldiğinde indirim yapmayı vaat ettiği alkol an yakıyor ya cep yakıyor. Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 345 bin TL ceza kesildi.

Olay, gece yarısı Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Serik ilçesinde gün içerisinde ekiplerin durdurmak istediği ancak izini kaybettirdiği belirlenen 07 AVU 392 plakalı hafif ticari araç sürücüsüne, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, 'dur' ihtarında bulundu.

Uyarıyı dikkate almayan sürücü, aracıyla kaçtı. Polis, aracın gidebileceği konumları ekiplere bildirip, yolları kapattırdı.

Zaman zaman trafiği tehlikeye atan sürücü, 10 kilometrelik takip sonrası durduruldu. Sürücü ile yanındaki arkadaşı, bir süre araçtan inmek istemedi.

Bu esnada olay yerine destek ekip ve trafik polisleri geldi. Ekiplerin çalışması sonucu sürücü Halil S. ile arkadaşı Ali Ö. araçtan indi.

 

ARAÇ TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Kontrolde sürücü Halil S.'nin 1.33 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü Halil S.'ye 'Dur ihtarına uymamak' suçundan 200 bin TL, 'Alkollü araç kullanmak'tan 50 bin TL, 'Birden fazla kez trafiği tehlikeye düşürerek şerit değiştirmek'ten 90 bin TL ve 'Kırmızı ışık' ihlalinden 5 bin TL olmak üzere toplam 345 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç trafikten menedildi.

Sürücünün ehliyetine el konulurken, araç çekici ile otoparka çekildi. Sürücü Halil S. ile arkadaşı Ali Ö., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23