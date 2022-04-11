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Yaşam Ramazan bayramında hava nasıl olacak? 2 Mayıs 3 Mayıs 4 Mayıs hava durumu
Yaşam

Ramazan bayramında hava nasıl olacak? 2 Mayıs 3 Mayıs 4 Mayıs hava durumu

Hava durumu güncel |Türkiye yeni haftayla birlikte yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girdi. Ramazan bayramı içi plan yapanlar ise bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, bayramda İstanbul yağmurlu mu?

Yeniakit Publisher
2022-04-11 19:14:00 -
Ramazan bayramında hava nasıl olacak? 2 Mayıs 3 Mayıs 4 Mayıs hava durumu

Ramazan bayramı 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde havanın nasıl olacağı ise merak konusu. Peki, bayramda hava nasıl olur?

Ramazan bayramında hava nasıl olacak? 2 Mayıs 3 Mayıs 4 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerini 5 günlük tahminler ve uzun dönemli tahminler olarak yayımlıyor. Bayramda yurt genelinde havanın nasıl olacağı ise merak ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama; hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir.

Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

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