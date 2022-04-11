Ramazan bayramı 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde havanın nasıl olacağı ise merak konusu. Peki, bayramda hava nasıl olur?

Ramazan bayramında hava nasıl olacak? 2 Mayıs 3 Mayıs 4 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerini 5 günlük tahminler ve uzun dönemli tahminler olarak yayımlıyor. Bayramda yurt genelinde havanın nasıl olacağı ise merak ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama; hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir.

Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir.