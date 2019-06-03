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Ramazan Bayramı'nda bütün aile BiP'te buluşuyor

Ramazan Bayramı'nda 10 kişiye kadar aynı anda görüntülü ve sesli konuşmaya imkan veren BiP ile grup üyeleri, mutluluklarını paylaşabilecek

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:42
Ramazan Bayramı'nda bütün aile BiP'te buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Yerli iletişim ve yaşam platformu BiP'te artık 10 kişi, aynı anda yüksek çözünürlüklü görüntülü görüşme yapabilecek.

Turkcell açıklamasına göre, Türkiye'nin mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli iletişim ve yaşam platformu BiP, bir ilke daha imza atıyor.

BiP üzerinden 10 kişiye kadar aynı anda yüksek görüntü ve ses kalitesinde görüşme yapılabilecek. Sohbet gruplarının en büyük problemlerinden biri olan aynı anda görüntülü ve sesli konuşmaya imkan veren BiP ile grup üyeleri, mutluluklarını paylaşabilecek. BiP ile uzaklar yakın hale gelirken iş dünyasında da kalabalık toplantılar görüntülü şekilde yapılabilecek, zamandan ve ulaşımdan tasarruf sağlanacak.

- Turkcell'li BiP kullanıcılarına bayramda görüşmeler ücretsiz

10 kişiye kadar yapılabilen grup görüntülü görüşme özelliği sayesinde, Ramazan Bayramı'nda bir araya gelemeyenler BiP’te buluşarak görüntülü ve sesli olarak aynı anda bayramlaşabilecek.

Büyük aileler ya da kalabalık arkadaşlar arasında vazgeçilmez hale gelen grup görüntülü görüşme özelliğiyle en uzak mesafede yaşayanlar bile her zaman birbirine yakın olacak. Üstelik bayram boyunca Turkcell kullanıcılarının BiP üzerinden yaptığı sesli ve görüntülü aramalar internet paketlerinden düşülmeyerek ücretsiz olacak.

Dünyada 192 ülkede hizmet veren ve 5.5 milyonu yurt dışında olmak üzere 37 milyon kullanıcıya ulaşan Türkiye’nin en yenilikçi iletişim ve yaşam platformu BiP’in pek çok özelliği bulunuyor. Her Yöne Arama özelliği ile Turkcell kullanıcıları, kendi tarifelerindeki dakikalarıyla arama yapabiliyor, hatta GSM numaralarına gelen çağrıları BiP üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden yanıtlayabiliyor.

122 dilde konuşan BiP, sohbet esnasında çeviri yaparak iletişimde dil bariyerlerini ortadan kaldırıyor. BiP ile mesaj yazmak kadar kolay ve hızlı şekilde, iBAN ya da hesap numarasına gerek duymadan sadece telefon numarasıyla para transferi yapılabiliyor.

İkinci Numaram BiP'te servisi ile iki numara tek cihazda kullanılabiliyor. Türkiye’de bir ilk olan, bugün 300’den fazla servisin kullanıldığı Keşfet alanında check-in işlemlerinden sürpriz hediyeler kazanmaya kadar pek çok farklı özellik için kullanıcılarını markalar ile bir araya getiriyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:42
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