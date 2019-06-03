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Ramazan Bayramı'na doğru

TESK Genel BaşkanıBendevi Palandöken:"Bu Ramazan Bayramı'nın da eş dost ziyaretlerinin yapıldığı, ellerin öpüldüğü, çocukların şeker topladığı ve en önemlisi de küslerin barıştığı bir bayram olmasını temenni ediyorum"

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:28
Ramazan Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu Ramazan Bayramı'nın da eş dost ziyaretlerinin yapıldığı, ellerin öpüldüğü, çocukların şeker topladığı ve en önemlisi de küslerin barıştığı bir bayram olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Palandöken, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, ramazan ayı boyunca büyük bir kardeşlik iklimi, yardımlaşma ve dayanışma yaşandığını belirtti.

Bayramı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarına işaret eden Bendevi Palandöken, şunları kaydetti:

"Sosyal hayatımızda çok önemli bir yeri olan bayramlar, mutluluğun, huzurun ve coşkunun paylaşıldığı, kardeşliğin pekiştiği müstesna günlerdir. Toplumsal barış ve huzurun sağlanmasında bayramları önemli bir fırsat olarak görmeli ve iyi değerlendirmeliyiz. Bu Ramazan Bayramı'nın da eş dost ziyaretlerinin yapıldığı, ellerin öpüldüğü, çocukların şeker topladığı ve en önemlisi de küslerin barıştığı bir bayram olmasını temenni ediyorum. Esnaf ve sanatkarlarımız için ise bereketli ve bol kazançlı geçmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk esnaf ve sanatkarlar camiası adına Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:28
  1. Ramazan Bayramı
  2. TESK

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