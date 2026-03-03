  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sarı şeytan Trump kanser mi oldu? İran füzesi isabet eden gökdelen inşaatındaki Çinli işçiler fenomen oldu! Füzenin isabet ettiği gökdelende çalışan işçiler öbür tarafa gitti geldi! Yüzlerce yeni can kaybı var! İran'da savaşın son bilançosu... Tahran saldırıları sonrası yeniden gündem oldu! Ekrem’den ABD’ye İstanbul’un anahtarı Türk savunma sanayisinden Avrupa'ya Ejder koruması Avrupa ülkesi 800 adet daha alacak Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat ABD’li yetkililerden itiraflar gelmeye başladı! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail’in İran’a saldıracağını biliyorduk Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu kaleme aldı: Beşten büyük dünyanın sesi 'İran Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna Hakan Fidan'dan dikkat çeken cevap Adalet Bakanı Gürlek’ten Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a ziyaret
İSLAM Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
İSLAM

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

2026 Ramazan Bayramı yaklaşırken tatil planı yapmak isteyenler “Bayram tatili 9 gün mü?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bayram tatili için resmi takvim açıklandı mı?

Ramazan ayı ilerlerken gözler bayram takvimine çevrildi. Tatil planı yapmak isteyenler “Bayram kaç gün sürecek?”, “Okullarda ara tatille birleşecek mi?” sorularına cevap arıyor.

 

2026 Ramazan Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre tarihler şöyle:

Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (yarım gün)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

 

Buna göre resmi bayram tatili arefe günü öğleden sonra başlayacak ve pazar günü sona erecek. Toplamda 3,5 günlük resmi tatil söz konusu.

 

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

 

Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü başlıyor. Böylece ara tatil ile bayram aynı haftaya denk geliyor. Bu takvim, öğrenciler açısından yaklaşık 9 günlük bir dinlenme imkanı oluşturuyor.

Ramazan’da mihrap genç hafızların!
Ramazan’da mihrap genç hafızların!

İSLAM

Ramazan’da mihrap genç hafızların!

Uzman isimden önemli uyarı! Ramazan ayında bardak bardak kahve ve çay içenler dikkat
Uzman isimden önemli uyarı! Ramazan ayında bardak bardak kahve ve çay içenler dikkat

Sağlık

Uzman isimden önemli uyarı! Ramazan ayında bardak bardak kahve ve çay içenler dikkat

Ramazan’da hurma tüketirken dikkat! Uzmanı açıkladı! Fazlası zarar
Ramazan’da hurma tüketirken dikkat! Uzmanı açıkladı! Fazlası zarar

Sağlık

Ramazan’da hurma tüketirken dikkat! Uzmanı açıkladı! Fazlası zarar

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23