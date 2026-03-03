Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
2026 Ramazan Bayramı yaklaşırken tatil planı yapmak isteyenler “Bayram tatili 9 gün mü?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bayram tatili için resmi takvim açıklandı mı?
Ramazan ayı ilerlerken gözler bayram takvimine çevrildi. Tatil planı yapmak isteyenler “Bayram kaç gün sürecek?”, “Okullarda ara tatille birleşecek mi?” sorularına cevap arıyor.
2026 Ramazan Bayramı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre tarihler şöyle:
Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (yarım gün)
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
Buna göre resmi bayram tatili arefe günü öğleden sonra başlayacak ve pazar günü sona erecek. Toplamda 3,5 günlük resmi tatil söz konusu.
Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.
Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü başlıyor. Böylece ara tatil ile bayram aynı haftaya denk geliyor. Bu takvim, öğrenciler açısından yaklaşık 9 günlük bir dinlenme imkanı oluşturuyor.