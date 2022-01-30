Ramazan Bayramı tatili kaç gün 2022? Bu yıl Ramazan Bayramı tatili kaç gün olur?

Üç ayların girmesiyle birlikte vatandaşlar bayram tatili ne zaman, kaç gün tatil olacak merak ediyor. Ramazan Bayramı yaklaştıkça tatil planı yapanlar da araştırmalarını hızlandırdı. Ramazan Bayramı tatil fırsatlarını kaçırmak istemeyenler özellikle de üç ayların 2 Şubat itibariyle başlayacak olması nedeniyle daha şimdiden bayramın tarihini ve tatil süresini merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek? İşte, 2022 Ramazan Bayramı tarihi…

2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

2022 yılında Ramazan Bayramı tatili, 2 Mayıs Pazartesi günü başlayıp, 4 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor.

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba