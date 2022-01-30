Ramazan Bayramı tatili kaç gün 2022? Bu yıl Ramazan Bayramı tatili kaç gün olur?
Son dakika haberleri Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram izni kaç gün 2022? “Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?” sorusunun cevabı, üç ayların 2 Şubat’ta başlıyor olması nedeniyle bir hayli merak edilir oldu. Ramazan 2022 ne zaman? 2022 Ramazan 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Arefe günü 1 Mayıs 2022 Pazar günü, Ramazan Bayramı ilk gün ise 2 Mays 2022 Pazartesi günü. Peki 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram ne zaman? İşte 202 Ramazan Bayram tatil günleri.
Üç ayların girmesiyle birlikte vatandaşlar bayram tatili ne zaman, kaç gün tatil olacak merak ediyor. Ramazan Bayramı yaklaştıkça tatil planı yapanlar da araştırmalarını hızlandırdı. Ramazan Bayramı tatil fırsatlarını kaçırmak istemeyenler özellikle de üç ayların 2 Şubat itibariyle başlayacak olması nedeniyle daha şimdiden bayramın tarihini ve tatil süresini merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek? İşte, 2022 Ramazan Bayramı tarihi…
2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
2022 Ramazan Bayramı ne zaman?
2022 yılında Ramazan Bayramı tatili, 2 Mayıs Pazartesi günü başlayıp, 4 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor.
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba