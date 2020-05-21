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Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:30:44 -
Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.


İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve kontrol ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme imalatı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yerlerinin hijyen koşulları ve kullanılan malzemelerin kalitesi incelenerek numuneler alındı. Ürünler, muhafaza koşullarından bulunduğu dolapların ısı derecesine, hijyeninden üretim firmasına, barkodundan son kullanma tarihine kadar geniş yelpazede denetimden geçirildi.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık, “Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 5996 Sayılı Kanun kapsamında denetim ve kontrollerin gece ve gündüz demeden, mesai saati gözetmeksizin hız kesmeden devam edecek. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine gerekli uyarı ve yaptırımların yapılacak. Bayram öncesinde piyasaya fırsatçıların çıktı, bu nedenle işletme kayıt belgesi bulunan işletmelerden ürün alınması önem taşıyor. Halkımız, ürünlerde şüpheli herhangi bir durum halinde Tarım ve Orman Bakanlığının 174 numaralı ‘Alo Gıda Hattı’nı arayarak bildirimde bulunabilir” dedi.

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