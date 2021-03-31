İslam dünyasında büyük heyecanla beklenen on bir ayın sultanı Ramazan ayı, nisan ayında başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 13 Nisan’da başlayacak olan Ramazan ayı 12 Mayıs tarihinde bitecek. Oruç ibadetinin son bulması üzerine idrak edilecek olan Ramazan Bayramı ise mayıs ayında olacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bu sene Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; Ramazan ayı, 2021 yılında 13 Nisan tarihinde başlayacak ve 12 Mayıs tarihinde bitecek. Ardından Ramazan Bayramı’nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe



Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma



Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi