Ramazan bayramı ne zaman? 2026 Dini günler takvimi

Manevi hazırlıkların yoğunlaştığı bu dönemde, milyonlarca kişi 2026 dini günler takvimini araştırıyor. Üç ayların başlangıcı, Ramazan’ın ilk orucu ve bayram günlerinin hangi tarihlere denk geleceği merak konusu. İşte 2026’nın dini günler takvimi…

Ramazan bayramı ne zaman?

Diyanet’in takvimine göre Hicri 1447 yılının ilk günü olan Recep Ayı, 21 Aralık 2025’te başlayacak. Bu tarih, aynı zamanda yılın ikinci Üç Aylar döneminin de başlangıcı olacak. Şaban Ayı 20 Ocak 2026 Salı, Ramazan Ayı ise 19 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak. Oruçların son günü 19 Mart olacak ve ertesi gün 20 Mart Ramazan Bayramı başlayacak.

33 yılda bir görülen takvim kayması

2025 yılında Üç Aylar’ın iki kez yaşanması, Hicri takvimin döngüsel yapısından kaynaklanan ve yaklaşık 33 yılda bir görülen bir durum. Aralık ayında başlayacak olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları 2026 yılına taşınacak.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının fazileti

Üç Aylar, İslam kültüründe manevi hazırlığın yoğunlaştığı, dua ve ibadetlerin arttığı dönemler olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz’in “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” duası, bu ayların değerini açıkça ortaya koyar. Ramazan’da oruç farz olmakla birlikte, Recep ve Şaban aylarında tutulan nafile oruçlar da büyük sevap olarak kabul edilir.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

26 RECEB 1447 15 OCAK 2026 PERŞEMBE MİRAC KANDİLİ

01 ŞABAN 144720 OCAK 2026 SALI

14 ŞABAN 144702 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ BERAT KANDİLİ

01 RAMAZAN 1447 19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE RAMAZAN BAŞLANGICI

26 RAMAZAN 1447 16 MART 2026 PAZARTESİ KADİR GECESİ

29 RAMAZAN 1447 19 MART 2026 PERŞEMBE AREBE

01 ŞEVVAL 1447 20 MART 2026 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün)

02 ŞEVVAL 1447 21 MART 2026 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün)

03 ŞEVVAL 1447 22 MART 2026 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün)

01 ZİLKADE 1447 18 NİSAN 2026 CUMARTESİ

01 ZİLHİCCE 1447 18 MAYIS 2026 PAZARTESİ

09 ZİLHİCCE 1447 26 MAYIS 2026 SALI AREBE

10 ZİLHİCCE 1447 27 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (1. Gün)

11 ZİLHİCCE 1447 28 MAYIS 2026 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (2. Gün)

12 ZİLHİCCE 1447 29 MAYIS 2026 CUMA KURBAN BAYRAMI (3. Gün)

13 ZİLHİCCE 1447 30 MAYIS 2026 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (4. Gün)

01 MUHARREM 1448 16 HAZİRAN 2026 SALI HİCRİ YILBAŞI

10 MUHARREM 1448 25 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE AŞURE GÜNÜ

01 SAFER 1448 15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA

01 R.EVVEL 1448 14 AĞUSTOS 2026 CUMA

11 R.EVVEL 1448 24 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ MEVLİD KANDİLİ

01 R.AHİR 144812 EYLÜL 2026 CUMARTESİ

01 C.EVVEL 1448 12 EKİM 2026 PAZARTESİ

01 C.AHİR 144810 KASIM 2026 SALI

01 RECEB 1448 10 ARALIK 2026 PERŞEMBE ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

01 RECEB 1448 10 ARALIK 2026 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ

