İSLAM Ramazan bayramı ne zaman? 2026 Dini günler takvimi
İSLAM

Ramazan bayramı ne zaman? 2026 Dini günler takvimi

Aslı Bayram Yılmaz
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ramazan bayramı ne zaman? 2026 Dini günler takvimi

2026’da Ramazan Bayramı’nın hangi tarihe denk geleceği ve üç ayların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Pek çok kişi dini günler takvimini araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?

Manevi hazırlıkların yoğunlaştığı bu dönemde, milyonlarca kişi 2026 dini günler takvimini araştırıyor. Üç ayların başlangıcı, Ramazan’ın ilk orucu ve bayram günlerinin hangi tarihlere denk geleceği merak konusu. İşte 2026’nın dini günler takvimi…

 

Ramazan bayramı ne zaman?

Diyanet’in takvimine göre Hicri 1447 yılının ilk günü olan Recep Ayı, 21 Aralık 2025’te başlayacak. Bu tarih, aynı zamanda yılın ikinci Üç Aylar döneminin de başlangıcı olacak. Şaban Ayı 20 Ocak 2026 Salı, Ramazan Ayı ise 19 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak. Oruçların son günü 19 Mart olacak ve ertesi gün 20 Mart Ramazan Bayramı başlayacak.

 

33 yılda bir görülen takvim kayması

2025 yılında Üç Aylar’ın iki kez yaşanması, Hicri takvimin döngüsel yapısından kaynaklanan ve yaklaşık 33 yılda bir görülen bir durum. Aralık ayında başlayacak olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları 2026 yılına taşınacak.

 

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının fazileti

Üç Aylar, İslam kültüründe manevi hazırlığın yoğunlaştığı, dua ve ibadetlerin arttığı dönemler olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz’in “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” duası, bu ayların değerini açıkça ortaya koyar. Ramazan’da oruç farz olmakla birlikte, Recep ve Şaban aylarında tutulan nafile oruçlar da büyük sevap olarak kabul edilir.

 

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

26 RECEB 1447  15 OCAK 2026 PERŞEMBE           MİRAC KANDİLİ

01 ŞABAN 144720 OCAK 2026 SALI                      

14 ŞABAN 144702 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ         BERAT KANDİLİ

01 RAMAZAN 1447         19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE         RAMAZAN BAŞLANGICI

26 RAMAZAN 1447         16 MART 2026 PAZARTESİ          KADİR GECESİ  

29 RAMAZAN 1447         19 MART 2026 PERŞEMBE          AREBE 

01 ŞEVVAL 1447              20 MART 2026 CUMA    RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün)   

02 ŞEVVAL 1447              21 MART 2026 CUMARTESİ        RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün)    

03 ŞEVVAL 1447              22 MART 2026 PAZAR    RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün)   

01 ZİLKADE 1447             18 NİSAN 2026 CUMARTESİ                     

01 ZİLHİCCE 1447           18 MAYIS 2026 PAZARTESİ                      

09 ZİLHİCCE 1447           26 MAYIS 2026 SALI       AREBE 

10 ZİLHİCCE 1447           27 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA        KURBAN BAYRAMI (1. Gün)             

11 ZİLHİCCE 1447           28 MAYIS 2026 PERŞEMBE         KURBAN BAYRAMI (2. Gün)             

12 ZİLHİCCE 1447           29 MAYIS 2026 CUMA   KURBAN BAYRAMI (3. Gün)       

13 ZİLHİCCE 1447           30 MAYIS 2026 CUMARTESİ       KURBAN BAYRAMI (4. Gün)             

01 MUHARREM 1448     16 HAZİRAN 2026 SALI  HİCRİ YILBAŞI   

10 MUHARREM 1448     25 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE     AŞURE GÜNÜ   

01 SAFER 1448  15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA                

01 R.EVVEL 1448            14 AĞUSTOS 2026 CUMA                         

11 R.EVVEL 1448            24 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ    MEVLİD KANDİLİ            

01 R.AHİR 144812 EYLÜL 2026 CUMARTESİ                     

01 C.EVVEL 1448            12 EKİM 2026 PAZARTESİ                         

01 C.AHİR 144810 KASIM 2026 SALI                    

01 RECEB 1448  10 ARALIK 2026 PERŞEMBE        ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI           

01 RECEB 1448  10 ARALIK 2026 PERŞEMBE        REGAİB KANDİLİ

1
