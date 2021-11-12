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İSLAM Ramazan Bayramı ne zaman 2022? Ramazan bayram tatili kaç gün?
İSLAM

Ramazan Bayramı ne zaman 2022? Ramazan bayram tatili kaç gün?

Ramazan bayramı tatili 9 gün mü? Milyonlarca kişi ramazan ayına ne kadar zaman kaldığını, 2022 yılı ramazan bayramında kaç gün tatil yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan bayramı ne zamana denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-12 20:21:00 -
Ramazan Bayramı ne zaman 2022? Ramazan bayram tatili kaç gün?

2022 yılına az bir zaman kaldı. 2022 yılında ramazan ayının ne zaman merak edenler ve kaç gün tatil yapılacağını araştıranlar “Ramazan bayramı tatili kaç gün?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Ramazan Bayramı ne zaman 2022? Ramazan bayram tatili kaç gün?

Mübarek üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek. 2022 ramazan bayramının birinci günü ise 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Ramazan bayramında kaç gün tatil yapılacağı ise henüz belli değil. Ancak tatilin hafta sonuyla birleştirilmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

 

2022 Kurban bayramı ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı hangi gün 2022?
2022 Kurban bayramı ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı hangi gün 2022?

İSLAM

2022 Kurban bayramı ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı hangi gün 2022?

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