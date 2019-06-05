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Ramazan Bayramı Ayvalık’ta doluluk oranını zirveye çıkardı

Ramazan Bayramı nedeniyle Balıkesir’in Edremit Körfezi ilçeleri nüfusunun 10 kat fazlası kalabalık yerli turistleri ağırlıyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 18:56
Ramazan Bayramı Ayvalık’ta doluluk oranını zirveye çıkardı

Ramazan Bayramı nedeniyle Balıkesir’in Edremit Körfezi ilçeleri nüfusunun 10 kat fazlası kalabalık yerli turistleri ağırlıyor.


İç turizmin lideri Edremit Körfezi’nin Akçay, Altınoluk, Güre, Burhaniye, Ören gibi turistik beldelerin yanı sıra turizm alanında dünyaca ünlü Ayvalık ilçesi de on binlerce tatilciye ev sahipliği yapıyor.


Ramazan Bayramı nedeniyle Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen büyük kalabalığı ağırlıyor.


Kış aylarında 70 bin civarında olan Ayvalık’ın nüfusunun, Ramazan Bayramı nedeniyle 700 bine yaklaştığı tahmin edilirken, bayram süresince ilçenin ünlü cazibe merkezlerinden Cunda Adası’na giden tek ana arter, başta İstanbul ve Ankara plakalı araçlar olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen binlerce araç nedeniyle büyük bir trafik yoğunluğunu beraberinde getirdi.


Kent merkezindeki trafik karmaşası ilçeye bağlı Küçükköy ve Altınova mahallerinde aynı yoğunluğunu korudu.


Turizm sezonu öncesinde; Ramazan Bayramı nedeniyle kalabalık günler yaşayan Ayvalık’ta, tüm otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, birçok otelin odalarına ek yatak ilave etmek zorunda kaldığı öğrenildi.


Gündüz saatlerinde plajları ve kafeteryaları dolduran tatilcilerin, gece saatlerinde ise eğlence merkezlerine akın ettiği gözlendi.


Binlerce gece hayatı müdaviminin doldurduğu disko ve barların rekor cirolara ulaştığı tahmin edilirken, Ayvalık’ın ağırlıklı deniz mahsullerinden oluşan kendine has zeytinyağlı mutfağıyla ünlü ilçe merkezi ve Cunda Adası’ndaki restoranların gecenin ilerleyen saatlerine kadar müşterilerine hizmet vermeye çalışmaları da dikkatlerden kaçmadı.


Cunda Adası’ndaki yoğunluk adadaki restoran ve turistik işletmeleri memnun ederken, konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Restoran İşletmecisi Cem Dede, “Çok kalabalık. Kötü bir kış mevsiminin ardından bu bayram gerçekten yüzümüz güldü. İnşallah böyle devam eder. Turizm sezonu ise 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin ardından başlar. İnşallah seçimlerin ardından da sezon başlar. Ramazan ayı çok durgun geçti. Bir de sezona hazırlıklarımız vardı. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacaktır” dedi.


Cunda Adası’nda kafeterya işletmeciliği yapan Hakan Kayaalp de, “Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan bu akşam Cunda oldukça hareketli günler yaşamaya başladı. Bu yoğunluk 2 gün daha sürer. Sonrasında 23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak yerel seçimlerine kadar biraz durgunluk yaşanır. Seçimlerin ardından da Ekim ayına kadar sürecek olan turizm sezonu başlamış olur. Ama Ramazan Bayramı hareketliliğinden çok memnunuz” diye konuştu.


Öte yandan; Ayvalık’ın dünyaca ünlü plajlarıyla tanınan Sarımsaklı’da bulunan lunapark başta olmak üzere eğlence mekanları da bayram yoğunluğundan payını alması da dikkatlerden kaçmıyor.


Ayvalık genelinde aşırı insan seli nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede güvenlik önlemlerinin arttırıldığı öğrenilirken, Ayvalık Devlet Hastanesinde ise sağlık ekiplerinin yoğun hasta yığılması nedeniyle güç koşullar altında görev yapmak zorunda kaldıkları da gelen bilgiler arasında

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 18:56
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