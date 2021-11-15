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İSLAM Ramazan Bayramı 2022 tatili kaç gün? 2022 Bayram ne zaman?
İSLAM

Ramazan Bayramı 2022 tatili kaç gün? 2022 Bayram ne zaman?

Ramazan hangi aya denk geliyor? 2022 yılına kısa bir zaman kaldı. Hal böyle olunca pek çok kişi ramazan ayının ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, ramazan ne zaman? Ramazan ayı ne zamana denk geliyor? Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak? Bu sene ramazan bayramında kaç gün tatil olur?

Yeniakit Publisher
2021-11-15 15:20:00 -
Ramazan Bayramı 2022 tatili kaç gün? 2022 Bayram ne zaman?

2022 yılı için tatil planı yapmak isteyenler şimdiden ‘Ramazan Bayramı ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ramazan bayramına ne kadar kaldı?

Ramazan Bayramı 2022 tatili kaç gün? 2022 Bayram ne zaman?

11 ayın sultanı ramazan büyük bir özlemle bekleniyor. Ramazan ayının huzurlu ortamını özleyenler bu mübarek aya ne kadar zaman kaldığını merak ediyor. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek. 2022 ramazan bayramının birinci günü ise 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Ramazan bayramında kaç gün tatil yapılacağı ise henüz belli değil. Ancak tatilin hafta sonuyla birleştirilmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

2022’de tatiller kaç gün? 2022 resmi tatiller kaç gün?
2022’de tatiller kaç gün? 2022 resmi tatiller kaç gün?

Yaşam

2022’de tatiller kaç gün? 2022 resmi tatiller kaç gün?

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