2022 yılı için tatil planı yapmak isteyenler şimdiden ‘Ramazan Bayramı ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ramazan bayramına ne kadar kaldı?

Ramazan Bayramı 2022 tatili kaç gün? 2022 Bayram ne zaman?

11 ayın sultanı ramazan büyük bir özlemle bekleniyor. Ramazan ayının huzurlu ortamını özleyenler bu mübarek aya ne kadar zaman kaldığını merak ediyor. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek. 2022 ramazan bayramının birinci günü ise 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Ramazan bayramında kaç gün tatil yapılacağı ise henüz belli değil. Ancak tatilin hafta sonuyla birleştirilmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı