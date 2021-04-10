Ramazan ayında seyahat yasağı olacak mı?
Seyahat yasağı ne zaman başlayacak? Koronavirüs vakalarındaki artış milyonları tedirgin etmeye başladı. Bu sebeple vatandaşlar önümüzdeki günlerde seyahat yasağının uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Şehirler arası seyahat yasak mı? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor?
Koronavirüs vaka sayısı günlük 55 bini aştı. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Kabine toplantısında önemli kararların alınması bekleniyor. Peki, seyahat yasağı gündemde mi?
Ramazan ayında seyahat yasağı olacak mı?
Artan vakalar keyifleri kaçırmaya başladı. Vatandaşlar ramazan ayında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, seyahat yasağı olabileceğini ifade etti. Sabah’ta yer alan habere göre Çakışkan, "Vaka sayılarını düşürmek için şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirilebilir. Sokağa çıkma yasağının süreleri değiştirilebilir” açıklamasında bulundu.