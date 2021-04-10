Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak?
Ramazan ayında hangi yasakların uygulanacağı merak kazandı. Ramazan yasakları ve önlemleri, mübarek ayın yaklaşmasının ardından öne çıkan başlıklardan oldu. Ramazanda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda yasak olacak mı? İşte Ramazan ayı kısıtlamaları...
13 Nisan’da başlayacak ramazan ayı boyunca da yeni yasaklar uygulanacak. Peki, Ramazan ayındaa uygulanacak yasaklar neler?
Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak?
- 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
- Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.
- Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.
- Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.
- Teravih namazları camilerde kılınamayacak.
- Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
- Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.