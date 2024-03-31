Ramazan ayında büyük saygısızlık! CHP'li seçmenin 'oy pusulası fotoğrafı' sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Türkiye'de 17.00'den itibaren sandıkların kapanmasıyla birlikte sayım işlemleri de devam ediyor. 81 ilde gün içerisinde seçmenler farklı kostümlerle oy kullanarak ilgin görüntüler oluştururken CHP'li bir seçmenin paylaşımı ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Bir CHP seçmeni, oy pusulasını bira kutusuyla paylaşarak "Çoğu bitti azı kaldı. Akşama doldurun kasaları saraçhaneye getirmeyi unutmayın. Kime verdiğimi hatırlamıyorum" notunu düştü.

Oy verme kabinine bira sokan ve mübarek Ramazan ayında böyle bir paylaşım yapan vatandaşa tepkiler çığ gibi büyüyor.