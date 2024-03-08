Ramazan ayı öncesi camilerde temizlik yapılıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Ramazan Ayı öncesi daha sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda Müslümanların ibadetlerini yerine getirmeleri, mukabele yapabilmeleri için camilerde temizlik çalışması başlattı.

Tarihi Mardin’de asırlık camilerden Ulu Camii, Kasımiye Camii, Latifiye Camii başta olmak üzere medreseler, Kur’an kursları ve mescitlerde halılar vakkumlu süpürge makinesi ile temizleniyor. Kapı, pencere, kitaplık, mihrap ve minber dezenfekte edilip temizleniyor.

Yıl boyunca devam eden ibadethane temizliği Ramazan Ayı boyunca daha sıkı şekilde takip edilecek. Temizlik ve dezenfekte çalışmaları Ramazan Ayı boyunca devam edecek.



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