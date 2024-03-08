  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hiç hesapta olmayan ilimizde doğalgaz gelişmesi! Büyük bir rezerv olabilir, ekipler bölgeye koştu

İçimizdeki müsveddelere ibret olsun! İrlanda’da bir grup sanatçıdan müthiş Filistin hareketi

Biz onları hem Türk hem de Müslüman sanıyorduk! Oysa gerçek hiç de öyle değil

İlk Müge Anlı başlatmıştı! Diyanet bu dövmeye ‘caizdir’ fetvası verdi

Tek suçları Müslüman olmak! Böyle olur CHP’li İBB’nin kadın hassasiyeti

Fatih Portakal'dan gündemi sarsan açıklama: Burcu Köksal talimatı ondan aldı

Buket Aydın'dan CHP'deki DEM Parti krizi hakkında ilk yorum: İmamoğlu ve Özel neredeyse ayağının altını yalayacak

'Küçük farkla AK Parti kaybetti üzülür müsünüz?' YRP'nin İstanbul adayı bakın ne cevap verdi

En düşük emekli maaşlarının kaç para olacağını açıkladı: Ankara'da bu rakam konuşuluyor

Muslera ifade vermek için adliyede! Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısına çıkacak
Aktüel Ramazan ayı öncesi camilerde temizlik yapılıyor
Aktüel

Ramazan ayı öncesi camilerde temizlik yapılıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-08 16:32:00 -
Ramazan ayı öncesi camilerde temizlik yapılıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı öncesi camilerde temizlik çalışması yapıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Ramazan Ayı öncesi daha sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda Müslümanların ibadetlerini yerine getirmeleri, mukabele yapabilmeleri için camilerde temizlik çalışması başlattı.

Tarihi Mardin’de asırlık camilerden Ulu Camii, Kasımiye Camii, Latifiye Camii başta olmak üzere medreseler, Kur’an kursları ve mescitlerde halılar vakkumlu süpürge makinesi ile temizleniyor. Kapı, pencere, kitaplık, mihrap ve minber dezenfekte edilip temizleniyor.

Yıl boyunca devam eden ibadethane temizliği Ramazan Ayı boyunca daha sıkı şekilde takip edilecek. Temizlik ve dezenfekte çalışmaları Ramazan Ayı boyunca devam edecek.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23