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İSLAM Ramazan ayı ne zaman? Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor 2022
İSLAM

Ramazan ayı ne zaman? Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor 2022

Ramazana ne kadar kaldı? Mevlid kandili 17 Ekim’de idrak edildi. Milyonlar şimdiden ramazan ayına ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. Peki, ramazana ne kadar var? Ramazana kaç ay kaldı? Bu sene ramazan bayramın ne zamana denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-19 16:30:00 -
Ramazan ayı ne zaman? Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor 2022

11 ayın sultanı ramazan büyük bir özlemle bekleniyor. Milyonlar ramazana kaç ay kaldığını araştırmaya başladı. Peki, bu sene ramazan hangi aya denk geliyor?

Ramazan ayı ne zaman? Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor 2022

2022 yılında üç aylar 2Şubat Çarşamba günü başlayan. Ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek. 2022 ramazan bayramının birinci günü ise 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor.

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi - 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Paz

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