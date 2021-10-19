Ramazan ayı ne zaman? Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor 2022
Ramazana ne kadar kaldı? Mevlid kandili 17 Ekim’de idrak edildi. Milyonlar şimdiden ramazan ayına ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. Peki, ramazana ne kadar var? Ramazana kaç ay kaldı? Bu sene ramazan bayramın ne zamana denk geliyor?
11 ayın sultanı ramazan büyük bir özlemle bekleniyor. Milyonlar ramazana kaç ay kaldığını araştırmaya başladı. Peki, bu sene ramazan hangi aya denk geliyor?
Ramazan ayı ne zaman? Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor 2022
2022 yılında üç aylar 2Şubat Çarşamba günü başlayan. Ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek. 2022 ramazan bayramının birinci günü ise 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor.
Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi - 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Paz
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Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma