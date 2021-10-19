Ramazan ayı ne zaman? Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor 2022

Ramazana ne kadar kaldı? Mevlid kandili 17 Ekim’de idrak edildi. Milyonlar şimdiden ramazan ayına ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. Peki, ramazana ne kadar var? Ramazana kaç ay kaldı? Bu sene ramazan bayramın ne zamana denk geliyor?