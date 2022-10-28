Huzur ve bereketin ayı ramazanın hangi aya denk geldiği merak ediliyor. Peki, ramazan ayına ne kadar var?

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2023 ramazan ayı ne zamana denk gelecek?

Üç aylar recep ayıyla birlikte 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. 21 Şubat Salı günü ise şaban ayı başlayacak. 2023 yılı ramazan ayına ise 23 Mart Perşembe günü girilecek.

2023 yılı dini günler takvimi

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Miraç Kandili

6 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı 1.Günü

22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.Günü

23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı 3.Günü

27 Haziran 2023 Salı Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı 1.Günü

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı 2.Günü

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı 3.Günü

1 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayarım 4.Günü

19 Temmuz 2023 Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili