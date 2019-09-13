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Ralli aracı tamamen yandı

Türkiye’de bu yıl ikinci defa düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye etabında yarışlara katılan Türk ekibinin aracı Sakartepe rampasında cayır cayır yandı.

13 Eylül 2019 Cuma 20:24
Ralli aracı tamamen yandı

Türkiye’de bu yıl ikinci defa düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye etabında yarışlara katılan Türk ekibinin aracı Sakartepe rampasında cayır cayır yandı.



Bugün başlayan Dünya Ralli Şampiyonası’nın etabında Sakartepe rampasını geçerken Türk ekibine ait olduğu öğrenilen araç aniden yanmaya başladı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen araç yangınına Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler müdahale etti. Yapılan müdahaleye rağmen araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında pilot Necat Buğra Banaz ve pilot yardımcısı Ahmet Burak Erdener’in yara almadan kurtulduğu öğrenildi.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından geçen yıl düzenlenen ve dünyada milyonlarca izleyiciye ulaştırılan yarışların ilkinde de Marmaris’te ormanlık alanda bir otomobil yanmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 20:24
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