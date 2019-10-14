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Rakka nerededir? Rakka haritadaki yeri

Lübnan merkezli El Mayadin televizyonu, Suriye ordusunun Rakka'ya bağlı Tabka kentine girdiğini duyurdu. Harekat kapsamında önemli gelişmelerden biri olan Rakka hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Rakka nerededir sorusu araştırılıyor. Peki, Rakka nerededir? İşte Rakka'nın haritadaki yeri

14 Ekim 2019 Pazartesi 17:01
Rakka nerededir? Rakka haritadaki yeri

Lübnan merkezli El Mayadin televizyonu, Suriye ordusunun Rakka'ya bağlı Tabka kentine girdiğini duyurdu. Harekat kapsamında önemli gelişmelerden biri olan Rakka hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Rakka nerededir sorusu araştırılıyor. Peki, Rakka nerededir? İşte Rakka'nın haritadaki yeri

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK bağlantılı YPG güçlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı altıncı gününe girdi.

Suriye Milli Ordusu (Özgür Suriye Ordusu) mensupları Türk askerlerinin desteğiyle terör unsurlarını yok etmeye devam ederken bölgede kritik gelişmeler yaşanıyor.

Ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Şam rejimiyle Türkiye’ye karşı bir anlaşma yaptı. Bu kapsamda Suriye ordusu ülkenin kuzeyine doğru ilerlemeye başladı.

Rejime yakın El Mayadin televizyonu, ordu güçlerinin YPG’li teröristlerin kontrolündeki Rakka vilayetine bağlı Tabka kentine girdiğini duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise Suriye askerlerinin ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetine bağlı Tel Temer kasabasına konuşlandırıldığını öne sürdü.

Rakka nerededir? 

Rakka İli ya da Ar-Rakka İli, Suriye'nin on dört ilinden birisidir.

Rakka ili, Suriye'de yer almaktadır. Fırat Nehri üstünde, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Rakka ili Halep iline 160 km uzaklıkta yer alır.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Rakka 639 yılında Müslümanların eline geçene kadar Hristiyanların elindeydi ve ismi Kallinikos'tu. Müslümanlar tarafından fethedilen şehrin ismi Rakka olarak değiştirildi.

Bir dönem önemli bir kültür ve ilim merkezi olan kent Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir sancaktı. Bu dönemde önceleri Türkmenlerin yerleştirilmek istendiği şehirde Arap aşiretlerinin saldırıları istikrarı bozdu ve 18. yüzyılda karışıklıklar giderek arttı.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 17:01
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