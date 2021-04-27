  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rakip kaleci oyunu durdurdu, genç yıldız orucunu açtı
Spor

Rakip kaleci oyunu durdurdu, genç yıldız orucunu açtı

Leicester City'de forma giyen Fofana, Crystal Palace'la oynadıkları karşılaşma sırasında orucunu açması için maçı durduran rakip takıma teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 23:11:00 -
Rakip kaleci oyunu durdurdu, genç yıldız orucunu açtı

Leicester City'de forma giyen Fofana, Crystal Palace'la oynadıkları karşılaşma sırasında orucunu açması için maçı durduran rakip takıma teşekkür etti.

Fofana, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Crystal Palace'a, Premier Lig'e ve Vicente Guaita'ya maç sırasında orucumu açmama izin verdikleri için teşekkür etmek istedim. Futbolu harika yapan şey bu." ifadelerini kullandı.

Ligin 33. haftasında Leicester City, King Power Stadı'nda Crystal Palace'ı konuk etmişti.

Maçın 35. dakikasında Crystal Palace'ın kalecisi Vicente Guaita, Fofana'nın orucunu açması için kale vuruşu sırasında oyunu yavaşlatmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! 'Bunu uzun süredir söylüyorum' dedi ve yeni tahmini yaptı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! 'Bunu uzun süredir söylüyorum' dedi ve yeni tahmini yaptı

Altın fiyatları 480 liradan 472 seviyelerine kadar gerilirken son gidişatın ne yönde olacağı merakla takip ediliyor.
Uzman isim açıkladı! Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin tarafı ne olacak?
Gündem

Uzman isim açıkladı! Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin tarafı ne olacak?

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, "Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye'ni..
Arnavutluk'ta Thodex operasyonu! Gözaltına alındılar
Dünya

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu! Gözaltına alındılar

Arnavutluk polisi, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in kaldığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda Faruk Fatih Özer yakalanamazken, Özer..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay