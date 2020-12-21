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Spor Rakibine tüküren Marcus Thuram hakkında karar
Spor

Rakibine tüküren Marcus Thuram hakkında karar

Almanya Futbol Federasyonu, Borussia Mönchengladbach'ın Fransız asıllı forvet oyuncusu 23 yaşındaki Marcus Thuram'a Hoffenheim maçında rakip oyuncuya tükürdüğü için 6 maç men cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 22:10:00 -
Rakibine tüküren Marcus Thuram hakkında karar

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Borussia Mönchengladbach'ın Fransız asıllı forvet oyuncusu 23 yaşındaki Marcus Thuram'a Hoffenheim maçında rakip oyuncuya tükürdüğü için 6 maç men cezası kesti. Oyuncunun bir maçlık cezası ise ertelendi. Thuram'a ayrıcı kulübü de 150 bin Euro ceza vermişti.

Almanya Futbol Federasyonu, tükürük skandalı ile Alman futbol kamuoyununda gündem olan Thuram'a lig ve kupada dahil olmak üzere 5 müsabakadan men cezası ve 21 Aralık 2021 tarihine kadar benzer hatası olması durumunda ise +1 maç cezası alması yönünde karar aldı. Fransız forvete ayrıca 40 bin Euro para cezası kesildi.

Ne olmuştu?

Marcus Thuram, 19 Aralık'ta Borussia Mönchengladbach ile TSG Hoffenheim arasında oynanan maçın 79'uncu dakikasında Hoffenheim oyuncusu Stefan Posch'un yüzüne tükürmüş ve karşılaşmanın hakemi Frank Willenborg tarafından kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Borussia Mönchengladbach, Thuram'ı yıllık maaşından 150 bin Euro keserek cezalandırmıştı.

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