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Spor

Rakibin kolunu ısıran Laziolu Patric'e 4 maç ceza

Yeniakit Publisher
2020-07-08 23:02:13 -
Rakibin kolunu ısıran Laziolu Patric'e 4 maç ceza

İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31'inci haftasında takımı Lazio'nun Lecce ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibinin kolunu ısıran Patric, 4 maç men ve 10 bin avro para cezası aldı.

Patric, dün deplasmanda 2-1 yenildikleri Lecce maçının 90+3. dakikasında, rakip oyuncu Giulio Donati'nin kolunu ısırdı.

Mücadelenen hakemi hareketi görmese de Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla pozisyonu izledi ve 27 yaşındaki İspanyol oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Lig disiplin komitesi oyunucuyu, 4 maçtan men ve 10 bin avro para cezası ile cezalandırdı.

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