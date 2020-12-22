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Spor Rakibe tüküren futbolcunun cezası belli oldu
Spor

Rakibe tüküren futbolcunun cezası belli oldu

Borussia Mönchengladbach'ın Fransız asıllı forvet oyuncusu 23 yaşındaki Marcus Thuram'a Hoffenheim maçında rakip oyuncuya tükürdüğü için Almanya Futbol Federasyonu tarafından 6 maç men cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 02:34:00 -
Rakibe tüküren futbolcunun cezası belli oldu

Hoffenheim'ın 2-1 kazandığı maçta rakip takım oyuncusu Stefan Posch'nın yüzüne tüküren ve kırmızı kartla oyun dışı kalan Marcus Thuram'a 6 maç men cezası verildi. Almanya Futbol Federasyonu ayrıca Thuram'ı 40 bin Euro para cezasına çarptırdı.

Thuram, cezasının lig ve kupa maçlarında çekecek. Thuram'in 1 maçlık men cezası ise 31 Aralık 2021'e kadar ertelendi.

Borussia Mönchengladbach da oyuncuya kulüp tarihinin en ağır para cezasını verdi. Yıllık 1.8 milyon Euro kazanan Fransız oyuncunun 1 aylığına denk gelen 150 bin Euro kesildi. Kesilen rakam sosyal alandaki hizmetler için bağışlandı.

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