Rakibe tüküren futbolcunun cezası belli oldu

Hoffenheim'ın 2-1 kazandığı maçta rakip takım oyuncusu Stefan Posch'nın yüzüne tüküren ve kırmızı kartla oyun dışı kalan Marcus Thuram'a 6 maç men cezası verildi. Almanya Futbol Federasyonu ayrıca Thuram'ı 40 bin Euro para cezasına çarptırdı.

Thuram, cezasının lig ve kupa maçlarında çekecek. Thuram'in 1 maçlık men cezası ise 31 Aralık 2021'e kadar ertelendi.

Borussia Mönchengladbach da oyuncuya kulüp tarihinin en ağır para cezasını verdi. Yıllık 1.8 milyon Euro kazanan Fransız oyuncunun 1 aylığına denk gelen 150 bin Euro kesildi. Kesilen rakam sosyal alandaki hizmetler için bağışlandı.