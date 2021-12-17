Star yazarı Yakup Köse bugünkü 'Rakı sofrasında vatanı meze yapanlar' başlıklı köşe yazısında, 'Vatandaş "askerimize kurşun sıkanlarla yürümeyin" diyor Akşener "650 lira" diyor; herkesi kendisi gibi zannediyor zaar! "Yunan'ın mezesine Kıbrıs'ı veririz" diyen rakıdaki balıklarla ittifak yapan Akşener'den de başka bir tavır beklenemezdi' diyerek Zillet İttifakı Projesine tepki gösterdi.

İşte o yazı:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yurt çapındaki "Fitne gezileri" devam ediyor. Dün Kahramanmaraş'taki "Fitne gezisi"nden bir videosu internete düştü.

Kendisine gayet nâzik bir şekilde sitemde bulunan bir vatandaşı Akşener, her zaman olduğu gibi aşağıladı. Akşener'in hakkını teslim edeyim, bu sefer vatandaşımızı dövdürtmedi! Beraberindekiler vatandaşımıza sövdüler mi bilemiyorum, mezkûr videoda anlaşılmıyor ama muhtemelen sonra da olsa sövmüşlerdir. Biliyorsunuz vatandaşlara sövmek İYİ Parti'nin parti politikası.

Üzerinden çok geçmediğinden unutmuş olamazsınız. Kasım ayında Akşener'in Bingöl'deki "Fitne gezisi"nde kendisine CHP/HDP-PKK ile yaptığı ittifaktan dolayı tepki gösteren bir şehid yakınına, has adamlarından Kocaeli Milletvekili ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan sinkaflı sövmüştü.

Bir şehid yakınına "Senin bacını ..." diye söven Lütfü Türkkan'a Akşener hâlâ partide tutuyor. Akşener'in bu tavrına mukabil ben de "Akşener'i kim lâl etti?" başlıklı yazımda (https://www.star.com.tr/yazar/akseneri-kim-lal-etti-yazi-1665703/) sormuştum: "Milliyetçiliği, âdeti, töreyi kimseye bırakmayan Bayan Akşener'i bir şehidin bacısına sinkaf edilmesi karşısında lâl eden kuvvet hangi kuvvettir?"

Cevabını da yazının sonunda vermiştim: "Tabiî ki CHP/HDP-PKK ile ittifaka sokan kuvvettir Akşener'i lâl eden..."

Kahramanmaraş'taki vatandaşımız da Akşener'e CHP/HDP-PKK ile yaptığı ittifak üzerine sitemde bulunmuş ve şunları söylemiş: "Askerlerimize kurşun sıkanlarla yürüyorsunuz ya, o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve dimdik yürüseniz bu sizin daha iyi olmaz mı!"

Akşener'e CHP/HDP-PKK ile yaptığı ittifaktan dolayı sitemde bulunan kardeşimizin %80 engelli raporu varmış. Akşener yalandan da olsa "Hayır, ben CHP/HDP-PKK ile ittifak yapmıyorum" demek yerine vatandaşın aldığı engelli maaşına gönderme yaparak "650 lirayla harika hayatına devam et" diyerek aklınca alay ediyor. Vatandaşımız da Akşener'in bu nezâketsiz tavrına "Allah'a şükürler olsun, devletimiz her şeyi yapıyor" diyerek mukabelede bulunuyor.

Vatandaş "askerimize kurşun sıkanlarla yürümeyin" diyor Akşener "650 lira" diyor; herkesi kendisi gibi zannediyor zaar!

"Yunan'ın mezesine Kıbrıs'ı veririz" diyen rakıdaki balıklarla ittifak yapan Akşener'den de başka bir tavır beklenemezdi. Rakı sofralarında vatanı meze yapanların ittifakı "Uluslararası güçler neden Türkiye'ye müdahale etmiyor" diye soruyor.

Recep Tayyip Erdoğan kör düşmanlığı insana neler yaptırıyor ibretle izliyorum!