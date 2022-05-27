Rakamlar “Yandım Allah” dedirtti! Asgari ücretin 4 katını aştı
Mayıs 2022 açlık sınırı açıklandı. Türk-İş'in Mayıs 2022 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, açlık sınırı 6.017 TL ile mevcut asgari ücretin 1764 TL üzerinde gerçekleşti. Yoksulluk sınırı ise asgari ücretin dört katını aştı.
Mayıs 2022 açlık sınırı açıklandı. Türk-İş'in Mayıs 2022 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, açlık sınırı 6.017 TL ile mevcut asgari ücretin 1764 TL üzerinde gerçekleşti. Yoksulluk sınırı ise asgari ücretin dört katını aştı.
Mutfak enflasyonundaki artış aylık yüzde 13 olurken son 12 aylık ise yüzde 107 oranında belirlendi. Yoksulluk sınırı 19.602 TL olurken bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 7.836 TL‘ye ulaştı