Rakamlar pozitife döndü piyasaya moral geldi

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan, 7 kıtayı saran yeni tip Corona virüsü (Covid-19) tehdidini büyük ölçüde bertaraf eden Türkiye’de iç ve dış talebin artması tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Virüsün ekonomiye darbe vurmaması adına alınan önlemler, açıklanan paketler hem üreticilere hem tüccarlara hem de tüketicilere moral ile ümit aşılıyor.

Piyasa canlanıyor

Hükümetin firmaları hayata bağlamaya, güçlendirmeye dönük adımları meyve veriyor. Nitekim Merkez Bankası’nın politika faiz oranını yüzde 24’ten yüzde 8.25’e çekmesi yatırım iştahını kabarttı. Ayrıca kamu bankalarının konut, taşıt, tatil ve tüketim alanında kredi paketleri ilan etmeleri piyasayı canlandırdı.

Rakamlar düzelmeye başladı

İlk 5 ayda otomobil satışları, 2019’un aynı dönemine nazaran yüzde 21.7 artarak 14 bin 258’e, hafif ticari taşıt satışları yüzde 13.9 artarak 36 bin 567’ye yükseldi. Pandemi nedeniyle duran ticari taşıt satışlarında mayısta kıpırdanma başladı. Geçen ay otomobil pazarı yüzde 7.6 daralırken, hafif ticari satışları yüzde 21.6 arttı.

Nisanda yüzde 55.5 azalarak 42 bin 783’te kalan konut satışlarında ilk sırayı 6 bin 113’le İstanbul almıştı. Bu ilimizi 4 bin 500’le Ankara, 2 bin 533’le İzmir takip etmişti. Konut kredi kampanyalarının etkisiyle mayısta kuvvetle muhtemel 42 bin 783 rakamı aşılacak.

Enflasyon kontrol altında

Ekonomi yönetimi tarafından hayata geçirilen tedbirler sayesinde enflasyonun mayısta nisana göre -sınırlı bir oranda- yüzde 1.36 artması ise yüreklere su serpti. Fiyat denetimlerine ağırlık verilerek, stokçular yakın markaja alınarak, üretim ve tedarikle ilgili sorunlar giderilerek tüketicilerin ceplerinin yanmasının önüne geçildi.

Ekonomiye güven duyuluyor

İç ve dış şoklara karşı dayanıklılığı artan ekonomiye büyük güven duyuluyor. Öyle ki Covid-19’un gölgesinde geçen nisanda 66.8’e kadar gerileyen reel kesim güven endeksi, ihracat ve sabit sermaye yatırım (makine ile teçhizat) eğilimine paralel olarak mayıs ayında 10.1 puan artıp 76.9’u buldu.

İbre yukarı yönlü

Ekonomi güven endeksi, mayısta bir önceki aya nispeten yüzde 20.4 artarak 61.7’ye ulaştı. Endeksi imalatçıların, perakendecilerin ve tüccarların olumlu kanaatleri, öngörüleri yukarı taşıdı. Tüketici güven endeksi ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 8.5 arttı. Nisan’da 54.9 olan endeks, geçen ay 59.5’e dayandı.

Türkiye’ye sermaye akışı hızlanıyor. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi’ne yabancı yatırımcı girişi devam ediyor. Nitekim endeks, geçen ay prim yaptı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi’yle (TÜFE) indirgendiğinde mayısta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.

Sipariş yağıyor

Nisan ayında 61.6 seviyesinde gerçekleşen imalat sanayii Kapasite Kullanım Oranı (KKO) da 1 puan artarak 62.6’ya çıktı. Pandemi tehdidinin büyük ölçüde bertaraf edilmesinin ardından Asya ve Avrupa ülkelerinden de siparişler gelmeye başladı. Buna bağlı olarak ihracat ivmelendi. Mayıs ihracatı nisana nazaran yüzde 10.84 arttı ve 10 milyon dolara yaklaştı.

Ticaret için iklim gayet elverişli. Keza İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mayıs ayında hızlı bir yükselişle yüzde 34.1 olarak kayıtlara geçti. Endeks, nisanda yüzde 19.1 mertebesindeydi.