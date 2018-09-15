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Rakamlar açıklandı, otomotiv üretimi yüzde 5 azaldı!

Türkiye'de toplam otomotiv üretiminin, bu yılın 8 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 1 milyon 34 bin 97 adet olduğu belirtildi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 13:06
Rakamlar açıklandı, otomotiv üretimi yüzde 5 azaldı!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018'in ocak-ağustos dönemine ait üretim, ihracat ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 azalarak 41 bin 175 adet, otomobil üretimi de yüzde 42 düşüşle 29 bin 289 adet oldu.

Bu yılın ocak-ağustos dönemine bakıldığında, toplam üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 1 milyon 34 bin 97 adet, otomobil üretimi de yüzde 9 düşerek 683 bin 69 adet düzeyinde gerçekleşti.

Toplam pazar, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53 daralarak 35 bin 174 adet oldu. Yüzde 51 daralan otomobil pazarı da 26 bin 976 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Ağustos dönemine bakıldığında, toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalarak 455 bin 943 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı, yüzde 19 oranında azaldı ve 344 bin 870 adet oldu.

TİCARİ ARAÇ GRUBUNDA ÜRETİM 8 AYDA YÜZDE 3 ARTTI

OSD verilerine göre, ticari araç grubunda, bu yılın ocak-ağustos döneminde üretim yüzde 3 arttı. Üretim, hafif ticari araç grubunda yüzde 2, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 30 artış kaydetti.

Geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre ise ticari araç pazarı yüzde 26, hafif ticari araç pazarı yüzde 28 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 9 azaldı.

Ağır ticari araç grubundaki artışın baz etkisi kaynaklı olduğu, pazar daralmasının son 3 yılda yüzde 53 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde ihracat, adet bazında yüzde 4 seviyesinde azalırken, otomobil ihracatı yüzde 8 düştü. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 857 bin 479 adet olurken, otomobil ihracatı 573 bin 278 adet düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 12, avro bazında ise yüzde 3 arttı. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı 21,3 milyar dolar olurken, otomobil ihracatı yüzde 5 artarak 8,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 4 azalarak 6,8 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 13:06
  1. Otomotiv Sanayii Derneği
  2. Otomotiv üretimi
  3. yüzde 5 azaldı
  4. rakamlar açıklandı
  5. istatistikler

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