Rakamlar açıklandı! KKTC, Rum Kesimi ve BM Barış Gücü'nde...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 20 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1223'e yükseldiğini duyurdu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1316 test yapıldığını, 20 pozitif vakaya rastlandığını ve 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 13 kişinin deniz yolu ile KKTC'ye geldiğini belirten Pilli, 3 kişinin daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, tedavisi süren kişi sayısının 138 olduğunu ve yoğun bakımda yatan hastanın bulunmadığını belirtti.
KKTC'de virüs nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.
Rum kesiminde 363 yeni vaka
Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 363 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saate 12 bin 253 test yapıldığını, 363 yeni vaka tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 13 bin 649'a yükseldiğini ve 2 kişinin de virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Rum kesiminde virüs kaynaklı ölüm sayısı 70'e yükseldi.
BM Barış Gücü'nde 24 vaka
Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) 24 personelinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
BMBG'den yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan tüm önleyici tedbirlere rağmen 2 sivil personel, 4 polis memuru ve 18 askeri personel olmak üzere toplamda 24 BMBG personelinin, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı saptandı.
Salgının başladığı mart ayından bu yana 33 BMBG personelinde Kovid-19 tespit edilirken, bunların 9'u sağlığına kavuştu.