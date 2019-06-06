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Rakamlar açıklandı! Elektronik tebligatla birlikte paralar cepte kaldı

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, fiziki tebligat yerine maliyeti 4,5 lira olan elektronik tebligatla tasarrufa da geçildi. Elektronik tebligat uygulaması kapsamında bugüne kadar 70 milyon lira tasarruf yapıldı.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:17
Rakamlar açıklandı! Elektronik tebligatla birlikte paralar cepte kaldı

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucu yeni yılla birlikte uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla 70 milyon lira tasarruf yapıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 1 Ocak 2019'dan itibaren tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulamaya geçildi.

Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ise elektronik tebligatı talepleri halinde kullanmaları öngörüldü. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede tamamlanması amaçlandı.

Uygulama kapsamında bugüne kadar 6 milyon tebligat elektronik ortamdan gönderildi. Fiziki tebligat yerine maliyeti 4,5 lira olanelektronik tebligatla tasarrufa da geçildi. Elektronik tebligat uygulaması kapsamında bugüne kadar 70 milyon lira tasarruf yapıldı.

Öte yandan tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesiyle bu yıl içinde 300 bin ton kağıt tasarrufu elde edildi, 5 bin 100 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Elektronik tebligat süreci

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine(UETS) kaydediliyor.

Elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderiliyor. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunuluyor.

Bu makam ve merciler, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS'ye teslim ediyor. UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırıyor.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:17
  1. Elektronik tebligat uygulaması
  2. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)
  3. Taarruf rakamları

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