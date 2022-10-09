Rakamlar açıklandı! Bakanlıktan büyük doğal gaz desteği
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan resmi rakamlarla birlikte büyük doğal gaz desteğini duyurdu. Bakanlık, 2022'nin ilk 5 ayında meskenlerde yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında destek verildiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizi ve insanımızı, pandemiyle birlikte tüm dünyada baş gösteren enerji darboğazının olumsuz etkilerinden korumak için, enerjide artan maliyetleri karşılıyoruz. 2022’nin ilk 5 ayında mesken doğalgazı yüzde 82, KOBİ’lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında sübvanse edildi" denildi.