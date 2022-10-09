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Ekonomi Rakamlar açıklandı! Bakanlıktan büyük doğal gaz desteği
Ekonomi

Rakamlar açıklandı! Bakanlıktan büyük doğal gaz desteği

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğal gaz ile ilgili, 2022'nin ilk 5 ayında meskenlerde yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında destek verildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 14:08:00 - 2022-10-09 14:08:51

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizi ve insanımızı, pandemiyle birlikte tüm dünyada baş gösteren enerji darboğazının olumsuz etkilerinden korumak için, enerjide artan maliyetleri karşılıyoruz. 2022’nin ilk 5 ayında mesken doğalgazı yüzde 82, KOBİ’lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında sübvanse edildi" denildi.

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