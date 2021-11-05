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Gündem Rakamı duyunca inanamayacaksınız! Bakın kaç Suriyeli ülkesine döndü
Gündem

Rakamı duyunca inanamayacaksınız! Bakın kaç Suriyeli ülkesine döndü

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 470 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 11:32:00 -
Rakamı duyunca inanamayacaksınız! Bakın kaç Suriyeli ülkesine döndü

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 470 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Çavuşoğlu, HDP milletvekillerine, “Siz PKK’nın güdümündesiniz” dedi. 10 büyükelçi krizine değinen Çavuşoğlu, “Büyükelçiler geri adım attığı için çözdük. Siz, 10 büyükelçinin geri adım atmasını da hazmedememişsiniz” diye konuştu. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı diplomatik temaslara yönelik eleştirilere de “Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı içinde fitne yapmaya çalışmayın. Nereden çıkarıyorsunuz Cumhurbaşkanlığı’nın bizi hiçe saydığını” cevabını verdi. Çavuşoğlu’nun, Ankara’da ağırladığı Talibanlı yöneticiler ile ilgili “Gelen 8 kişi. Evet, içlerinde BM’nin yaptırım listesinde olan var. Herkes görüşüyor, bir şey olmuyor da ben görüşünce niye sorun oluyor” sözleri dikkat çekti. “Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil” ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu, Suriyeli sığınmacılarla ilgili de 470 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü söyledi.

 

 

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