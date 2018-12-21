Rakam yükseldi satışlar yüzde 27 azaldı

Yüksek faiz, konut satışlarını vurdu. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaş, yüksek faiz maliyetine katlanmak istemediği için bankaların kapısını çalamaz oldu. Kasımda ev satışları yüzde 27 düşüşle 89 bin 626 oldu. Bu satışların sadece 5 bin 324’ü için banka kredisi kullanıldı.

Faizlerdeki artışın bireysel ve konut kredilerine yansımasının etkileri her alanda hissediliyor. Sanayici, 'Bu faizlerle nasıl yatırım yapılır' diye sorarken, sade vatandaşın da ev sahibi olma hayalleri olumsuz etkileniyor. Bu durum, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2018 Kasım dönemi konut satış istatistiklerinde açıkça görülüyor. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında azalarak 89 bin 626 oldu.

Vatandaşların birikimlerini konut alarak kullanma ve kiradan kurtulma hayallerini en azından şimdilik ertelediği ifade ediliyor. Zira banka kredisi olmadan gayrimenkul almaları neredeyse imkansız. Bankaya başvurduğu takdirde ise yüksek faiz maliyetine katlanmak zorunda kalıyor. Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 58 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 bin 834 konut satışı ve yüzde 8,7 pay ile Ankara, 4 bin 773 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller 8 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 33 adet ile Bayburt oldu.

Bu rakamlardan da hareketle kasım ve aralık aylarında ortalama yüzde 2 ve 2 buçuk olan krediler söz konusuydu. Son günlerde bankaların peşi sıra krediler yüzde 0.98 seviyelerine çekmeleri de konut alımındaki düşüşe bağlanıyor. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,7 oranında azalış göstererek 5 bin 324 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,9 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,1 artarak 4 bin 672 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2018’de ilk sırayı bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 797 konut satışı ile Antalya, 301 konut satışı ile Bursa, 278 konut satışı ile Ankara ve 229 konut satışı ile Yalova izledi. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye’den bin 3 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 463 konut ile İran, 261 konut ile Afganistan ve Rusya Federasyonu, 233 konut ile Suudi Arabistan izledi.