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Medya Rahmi Turan contayı yaktı! Yok artık, daha neler ihtiyar
Medya

Rahmi Turan contayı yaktı! Yok artık, daha neler ihtiyar

Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik eden Kemalist Sözcü'nün kalemşörlerinden Rahmi Turan, artık yazarlığı bırakma vaktinin geldiğini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 11:35:00 -
Rahmi Turan contayı yaktı! Yok artık, daha neler ihtiyar

Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik eden Kemalist Sözcü'nün kalemşörlerinden Rahmi Turan, artık yazarlığı bırakma vaktinin geldiğini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. 

Türk medyasında, "yalan" denilince akla gelen ilk isim olan Turan, 20 yılda hemen her alanda Türkiye'yi çok daha ileri bir noktaya götüren AK Parti'nin "yapamadıklarına" takıldı. 

Taş üstüne taş koymayan CHP zihniyetinin yılmaz savunucusu Turan, söz konusu yazısında "Sevgili okurlar… İktidarın 20 yıl önce göreve gelirken vaat edip de yapamadıklarını saymakla bitiremeyiz. Parlak sözleri bir yana bırakıp günümüzde yaşadığımız gerçeklere bakacak olursak içimiz kararır" herzelerini yumurtlamaktan çekinmedi. 

 

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Yorumlar

murat küçük

adamcıktaki istikrara bak 20 yıldır bildiği yanlıştan dönmüyor bizde ise kılıçtaroğlunu türbe kapısında görsek oy vermeyi düşünüyoruz bu admcıktan öğreneceğimiz azim ve istkrar var

Mikail o o

Şimdi böylerini ölünce musallaya gelmemesi gerekmezmi kâç tane si sözünün arkasında durdu derim iki yüzlülük yapıyorlar...
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