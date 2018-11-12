Rahmetle yad ediyoruz

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Mardin’in Derik ilçesinde kaymakamlık görevini ifa ederken PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu Hakk’a yürüyen Muhammed Fatih Safitürk şehadetinin 2. yıl dönümünde, son devrin en büyük kıraat alimlerinden olan İsmail Bayrı Hoca ise ebediyete irtihalinin 46. sene-i devriyesinde dualarla yad ediliyor.

Hak yolunda mücadele ettiler

Mardin’in Derik ilçesindeki vatandaşlar, 2 yıl önce terör saldırısında şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ü minnetle anıyor. 10 Kasım 2016’da makamında uğradığı terör saldırısında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit düşen Kaymakam Safitürk dualarla anıldı.

Son devrin en büyük kıraat alimlerinden Kesikbacak ismiyle tanınan İsmail Bayrı Hoca da, vefatının üzerinden 46 sene geçmesine rağmen sevenlerinin gönlündeki yerini koruyor. Tam bir Kur’an aşığı olan Bayrı Hoca, rahmet ve minnetle yad ediliyor.