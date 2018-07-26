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Rahip Brunson'la ilgili ABD'den bir açıklama daha

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Papaz Andrew Brunson’la ilgili bir açıklama yaptı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 17:24
Rahip Brunson'la ilgili ABD'den bir açıklama daha

Kosnett, "Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama gibi bunu memnuniyetle karşılıyoruz; ancak bu geçici bir adımdır. Andrew serbest kalana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li Papaz Brunson, ev hapsine karar verilmesinin ardından İzmir Buca F tipi Kırıklar Cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkmış ve İzmir Kahramanlar'daki evine getirilmişti.

PAPAZ BRUNSON'U ZİYARET ETTİ

Yaşanan bu gelişmelerin üzerinden 24 saat geçmesiyle de ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Andrew Brunson'u evinde ziyaret etti.

Kosnett, yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası kısa bir açıklama yaparak, "Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama gibi bunu memnuniyetle karşılıyoruz; ancak bu geçici bir adımdır. Andrew serbest kalana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amerikan diplomatik misyonunda çalışan haksız yere tutulan Türk vatandaşlarının da serbest bırakılana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 17:24
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. brunson

YORUM YAZ

  • zeki aksuoğluzeki aksuoğlu20 dk önce
    yine ABD kazandi helal sana türk yargısı adamına göre adalet
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 43 dk önce
    Kesinlikle Serbest Bırakılmamalıdır. Onlar, Geri Vermesinler. Biz, Serbest Bırakalım. Böyle Şey Olur mu?
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